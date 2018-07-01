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    Alevlere müdahale eden itfaiyenin yerinden çıkan hortumu vatandaşları ıslattı

    Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,(DHA)
    01.07.2018 - 09:48 | Son Güncelleme:

    KAĞITHANE'DE 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan mutfağa müdahale eden itfaiyenin hortumu çıkınca vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

    Yangın Talatpaşa Mahallesi, Şahin Sokakta 07.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek mutfağın tamamını sardı.

    HORTUMDAN ÇIKAN SULAR VATANDAŞLARI ISLATTI

    Yangın nedeniyle binada bulunanlar dışarı çıktı. Mahalle sakinleri ise durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangına müdahale sırasında itfaiye aracının hortumu bağlantı noktasından çıkınca vatandaşlar su araçlar köpük içinde kaldı.

    Alevlere müdahale eden itfaiyenin yerinden çıkan hortumu vatandaşları ıslattı

    CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

    İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini çevredeki vatandaşlar endişeli gözlerle izledi. Bazıları ise yangını cep telefonuyla kaydetti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı dairenin yanındaki dairede oturduğunu söyleyen Arslan Şahin, “Yangın biranda daireyi sardı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Ben yan dairede oturuyorum. Çocuğumu aldım çıktım dışarı. Binadaki zillere de basıp herkesi uyandırdım" dedi.

    Alevlere müdahale eden itfaiyenin yerinden çıkan hortumu vatandaşları ıslattı

     

    Etiketler: kağıthane , itfaiye hortumu , son dakika , haberler
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