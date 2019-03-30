Alev alev yanıyor! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki sünger fabrikasında yangın çıktı. Ara ara patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 yolu kenarında bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI
Gebze'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araçta yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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