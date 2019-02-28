Alev alev yanÄ±yor Ã‡ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi

Alev alev yanÄ±yor! Çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi
Bursa'da bir yatak fabrikasÄ±nÄ±n deposunda Ã§Ä±kan yangÄ±na itfaiye ekipleri mÃ¼dahale ediyor.
Merkez NilÃ¼fer ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi'nde sanayi tesislerinin bulunduÄŸu bÃ¶lgedeki fabrikanÄ±n depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Alevleri fark eden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine baÄŸlÄ± itfaiye gÃ¶revlileri ilk olarak 4 araÃ§la alevleri kontrol altÄ±na alabilmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
YataklarÄ±n bulunduÄŸu depodaki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
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