Alev alev yandı... Faciadan dönüldü...

Aydın’ın Efeler ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, sefer sırasında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şoförün alevleri fark ederek yolcuları tahliye etmesi olası bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Vali Ünal Özgedek Bulvarı’nda meydana geldi.



Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan Sinan Doğruyol yönetimindeki 09 M 009 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden şoför Doğruyol, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye ettikten sonra yanan otobüsü güvenli bölgeye çekti.



Yolcuların bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsünün yanışını izleyen Doğruyol’u meslektaşları teselli etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.