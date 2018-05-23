ALES sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2018 ALES sonuçları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçtiğimiz günlerde yapılan ilkbahar etabının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, merak konusu oldu. Bir an önce aldıkları puan öğrenerek gerekli yerlerdeki başvurularda kullanmak isteyen adaylar, son günlerde ALES sonuçları hakkındaki aramalarını hızlandırdı. İşte, adayların merakla beklediği 2018 ALES İlkbahar Dönemi sonuç açıklama tarihi...

ALES SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 7 Haziran 2018’de açıklanacak. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.