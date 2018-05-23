Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>ALES sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2018 ALES sonuçları

    ALES sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2018 ALES sonuçları

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 09:17 | Son Güncelleme:

    6 Mayıs Pazar günü yapılan ALES İlkbahar Dönemi sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin ALES sonuç açıklama tarihi hakkında bir duyurusu olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, ALES sonuç açıklama tarihi hakkında kesin bilgi edinmek istiyor. Peki, ALES sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçtiğimiz günlerde yapılan ilkbahar etabının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, merak konusu oldu. Bir an önce aldıkları puan öğrenerek gerekli yerlerdeki başvurularda kullanmak isteyen adaylar, son günlerde ALES sonuçları hakkındaki aramalarını hızlandırdı. İşte, adayların merakla beklediği 2018 ALES İlkbahar Dönemi sonuç açıklama tarihi...

    ALES SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 7 Haziran 2018’de açıklanacak. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

    ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

    Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.

    Etiketler: ALES sınav sonuçları ne zaman , 2018 ALES sonuçları , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri