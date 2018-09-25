Alerji testi nedir, nasıl yapılır?
Alerji, birtakım yiyeceklere, toz, koku, tüy gibi nesnelere, kimi ilaçlara vb. karşı gösterdikleri hastalık derecesindeki tepkiye verilen isimdir. Alerji sıklığı günümüzde gelişmiş ülkelerde, çevre kirliliği gibi faktörlerin artması ile giderek artmaktadır. Alerjiler hayatın herhangi bir anında ortaya çıkabilmekle beraber, daha çok çocukluk ve genç erişkin dönemde bulgu verir. Peki, alerji testi nedir, nasıl yapılır?
Kişinin maruz kaldığı normalde zararsız olan çeşitli maddelere bağışıklık sisteminin verdiği aşırı ve anormal reaksiyon olan alerji, dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında başı çekiyor.
Alerjik hastalıkların tanısı çoğu zaman hastanın öyküsü ile konulabilecek kadar kolaydır. Tanı her ne kadar kolayca konulabilse de yapılacak testler ile hem tanının doğrulanması hem de hastalığa neden olan alerjenlerin belirlenmesi gerekir. Alerji testleri ile kişinin alerji türü ve kaçınması gerekenler listesi belirlenir. Gerektiği takdirde yaşam tarzında değişikliğe gidilmeli ve en uygun tedavi seçenekleri belirlenip buna göre hareket edilmelidir.
Bu testler konusunda çoğu zaman kargaşa yaşanmaktadır. Her tanısal testin usulüne göre ve gerekli görüldüğü durumlarda yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda gereksiz testler yapılmakta ya da test sonuçları yanlış olarak yorumlanmaktadır. Sonuç yanlış tanı ve gereksiz tedavi. Her uzmanlık alanında olduğu gibi alerjik hastalıkların tanısı konusunda testlerin yapılması ve yorumlanması deneyim gerektirmektedir.
.Bilimsel gelişmeler ışığında yeni geliştirilen tanısal testler de kliniklerde kullanılmaktadır. Yine de alerjik hastalıkların tanısında hastanın öyküsü ve laboratuvar sonuçları birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin besin alerjisi. Doğru tanı konulması deneyim gerektirir. Bu durumun ne kadar gerekli olduğu toplumsal istatistiklerde de görülebilir. Toplumumuzu oluşturan bireylerin %10 civarı kendilerinde besin alerjisi olduğunu düşünmektedir.
ALERJİ TESTLERİ ZARARLI MI?
Alerji kliniklerinde yapılan testlerin yapılması sırasında riskler de içerdiğini unutmamak gerekir. Nadir de olsa bu testler sırasında anafilaksi gelişebilir. Bu nedenle alerji testleri alerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından acil müdahale yapılabilecek ekipmanlara sahip kliniklerde yapılmalıdır.
Alerjik hastalıkların tanısı sadece laboratuvar testleri ile konulamaz. Bu konuda hastaların çok dikkatli olması gerekir.
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