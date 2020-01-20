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Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Aldırış etmedi! Metrelerce koşturdu!

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Aldırış etmedi! Metrelerce koşturdu!

Bursa’da bir kişi otomobilin arkasına bağladığı 4 atı asfaltın üzerinde metrelerce koşturdu.

Bursa şehir merkezinde meydana gelen olayda, Odunluk Mahallesi istikametine seyreden otomobile 4 at iple bağlandı.

Aldırış etmedi Metrelerce koşturdu

Hareket halindeki otomobile bağlanarak asfaltın üzerinde koşturulan atlar çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Aldırış etmedi Metrelerce koşturdu

Dört atı şehrin göbeğinde, trafiğe aldırış etmeden asfaltın üzerinde metrelerce koşturan vicdansız sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

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