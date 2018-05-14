Alçak katliamı şiddetle kınıyoruz

Ankara’ya dönüşünün ardından Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Yıldırım şunları söyledi:

AÇIKÇA TAHRİK

“Genç silahsız siviller bu olayı protesto ederken İsrail askeri gözünü kırpmadan 43’e varan masum, savunmasız Filistinliyi şehit ediyor, 2 bine yakın yaralı var. Bu bir alçak katliamdır, şiddetle kınıyoruz. Daha önce Türkiye olarak İslam Birliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle İstanbul Zirvesi’nde alınan karar, hemen arkasından BM’nin belki de tarihinde ender görülecek şekilde büyük bir ittifakla aldığı Amerika’nın Kudüs kararını kınaması uluslararası hukuk adeta yok sayılmış ve nihayet inatla bu elçilik taşıma kararı uygulamaya konmuştur. Bu açıkça bir tahriktir, açıkça bir devleti yok saymaktır, Filistin’i yok saymaktır. Haklarını hukuklarını gasp etmektir.

ABD SUÇA ORTAK OLDU

Amerika maalesef sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Türkiye olarak bu kararı şiddetle kınıyoruz, yok hükmünde sayıyoruz. Hele mübarek Ramazan’a günler kala burada kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak böyle bir katliamın gerçekleştirilmesini Türkiye, İslam alemi ve insanlık olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bir büyükelçilik açılıyor, bir yerde eğlence tören diğer yanda hayatını kaybeden gençler. Bir tane İsrailli ölen var mı, yok. Çünkü bu gençler sivil İsrail halkı sadece dünyanın dikkatini çekmek için silahsız bir şekilde feryatlarını haykırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ellerinde bomba, silah, bıçak yok, sadece sesimizi dünya duysun diye bir gayret içindeler. Bunu bir katliama dönüştürmenin insanlıkla da devlet olmakla da alakası yoktur. Dünya bölge barışını koruyacağım, arabuluculuk yapacağım diyen Amerika’nın bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır ve asla kabul edilemez. Bu yapılan girişim, bu tahrik bölgedeki sorunları daha da kötüleştirecek ve Filistin meselesinde daha derin bir iz bırakacak. Yangını dışarıda ateş yakarak gözden kaçırma gayreti içindedir. İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek tek ses olmak mecburiyetindedir. Filistinli şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milletinin dayanışmasının, kardeşliğinin Türk devletinin her türlü yardım ve desteğinin dün olduğu gibi bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim.”