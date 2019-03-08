Alanya’da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu 2 kadın jandarmanın baskınıyla yakalandı.
Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir sitenin dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese gece saatlerde baskın düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu Ramila K. (32) ve Nazgül İ.’yi (37) gözaltına aldı. Kadınlar karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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