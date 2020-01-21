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AA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 15:50,Son Güncelleme:/

Aksaray'da kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı

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Aksaray'da kepçe ile define aradığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Ekecik ve Koyak köyleri arasındaki Karadağ mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin düzenlendiği operasyonda, kepçe ile izinsiz kazı yaptığı belirlenen 11 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan kepçe

Aksarayda kepçe ile define arayan 11 kişi suçüstü yakalandı

, çeşitli delici aletler ile birlikte 2 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

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