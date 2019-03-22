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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
22.03.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Aksaray'da akraba dehşeti

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Aksaray'da akraba dehşeti

AKSARAY'da, aralarında husumet bulunan kuzenler Cihan Yıldırım ve Dursun Yıldırım, akrabalarının yanında, sokak ortasında kavga etti. Dursun Yıldırım'ın av tüfeğiyle ateş açması sonucu 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 89'uncu Cadde'de meydana geldi. Cihan Yıldırım (46), iddiaya göre, husumetli olduğu amcasının oğlu Dursun Yıldırım'ın evinin önünden minibüsüyle geçti. Bu sırada Dursun Yıldırım, Cihan Yıldırım'a tepki gösterdi.

Bunun üzerine durdurduğu minibüsünden inen Cihan Yıldırım ile kuzeni arasında, sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma, Cihan Yıldırım'ın kızı Nazar Yıldırım (15), oğluyla dini nikahla birlikte yaşayan Çiğdem Taş (26) ile yakınları Sezer Yıldırım ve Ercan Yıldırım'ın da araçtan inmesiyle büyüyüp, kavgaya dönüştü. Dursun Yıldırım, kavga sırasında, yanında getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Cihan Yıldırım başına, Çiğdem Taş kalçasına, Nazar Yıldırım da sırtına ve karnına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun Yıldırım, Sezer Yıldırım ve Ercan Yıldırım ise gözaltına alındı.   

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