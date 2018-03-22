Akşam ezanı ve Yatsı ezanı kaçta okunuyor? Diyanet 2018 akşam ve ikindi ezanı vakti

Akşam ve yatsı ezanı vakitleri, Regaip Kandili dolayısıyla ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla yatsı ve akşam namazı saatleri bilgisini elde edecek olan vatandaşlar, bu bilgilere göre camilere yönelecek. İşte, ellerin semaya açılıp duaların edileceği bu günde merak edilen Diyanet akşam ve yatsı ezanı vakitleri

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Yatsı namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Bu gece Regaip Kandili'nde vatandaşlar yatsı namazıyla birlikte ibadetlerini gerçekleştirmek istiyor. Yatsı namazı İstanbul'da saat 20.44'de kılınacak.

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AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Akşam ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, İstanbul'da saat 19:24'de, Ankara'da 19:09'da, İzmir'de 19:31'da Bursa'da 19:24'de, Adana'da ise saat 18:59'da okunacak ve Müslümanlar namaz ibadetlerini gerçekleştirecek. Diğer illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için lüften aşağıdaki linki tıklayın.

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YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Diyanet'in bilgilerine göre;

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, I, 159; Kâsânî, Bedâî’, I, 124; Merğînânî, el-Hidâye, I, 258; Zeylaî, Tebyîn, I, 81). Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamberin (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivayetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 28).



Şâfiî mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde “faziletli”, “ihtiyârî”, “cevâz” ve “özür” olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyarî vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir (Nevevî, el-Mecmû’, III, 31).

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti, tamamen ikindi namazının dört rekat sünneti gibi aynı kılınır. Dört rekat farzı da, öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi tamamen aynı kılınır. İki rekat son sünnetine gelince, bu da tamamen sabah ve akşam namazlarının iki rekat sünnetleri gibi kılınır. Ama niyetler değişir, yatsı namazının farzına ve sünnetine niyet edilir. Yatsı namazının son sünneti de, dört rekat olarak kılınabilir. Bu halde tamamen ilk dört rekat gibi kılınır.

Bununla beraber iki rekatta bir selam vermek sureti ile de kılınabilir. Bu takdirde her iki rekatın ka'desinde "Tahiyyat ile Salavatlar" ve "Rabbena atina" duası okunur. Geceleyin kılınan nafile namazlarda daha faziletli olan, böyle iki rekatta bir selam vermektir. Yalnız başına namaz kılan kimse, yatsı namazının farzını sabah namazının farzı gibi namaz surelerini sesli okuyarak da kılabilir.