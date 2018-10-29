Akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
GeriGündem Akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.10.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, geleneksel fotoğraf çekiminin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yılın son gösterisini yaptı

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 27 yaşındaki Semin Öztürk Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2018 yılının son gösterisini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek uçma serüvenine 9 yaşında başlayan Semin Öztürk Şener, seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nde yaptı.

Yurt içinde gerçekleştirdiği 10'u aşkın gösterinin ardından 14-15 Temmuz'da Romanya'da düzenlenen 35 yabancı akrobasi uçağının katıldığı Aeromania Havacılık Festivali'nde gökyüzünü renklendiren tek kadın olma unvanına sahip genç pilot, Türk kadınının istediğinde neler yapabileceğini herkese gösterdi.

Akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramına özel gösteri

Şener'in gösterilerinden etkilenen ABD'nin Colorado eyaletinin Denver kentindeki Wings Over The Rockies Hava ve Uzay Müzesi yetkilileri, Türk kadın akrobasi pilotunun 4x5 metrelik fotoğrafını ziyaretçileri havacılıkta heyecanlı ve katılımcı olmaya teşvik etmek için çeşitli sergilere sahip "fizyoloji" odasında izlenime sundu.

Gökyüzündeki cesaretiyle herkesi kendine hayran bırakan genç pilot Şener, eylül ayında Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki gösterileriyle de dikkati çekti.

Yılın son gösterisi için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı seçen Semin Öztürk Şener, "Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlar bir araya geldi.

Yılın son gösterisini Cumhuriyet Bayramı'nda yaptı
Ellerinde Türk bayrakları bulunan yaklaşık 300 kişi, Şener'in 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çevresinde onar metre çapında iki hilali oluşturacak şekilde dizildi. Daha sonra uçağının yanında bulunan Şener de elindeki Türk bayrağıyla her yıl gerçekleştirilen cumhuriyet fotoğrafında yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından etkinliğe katılanlar için yılın son gösterisini yapan genç pilot, izleyenlerden alkış aldı.

Gösterinin ardından uçağın kokpitinde, AA muhabirine açıklamada bulunan Şener, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yılın son gösterisini gerçekleştirdiğini belirten Şener, "2018 yılının son gösterisi en güzel günlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptım. Bugüne özel bir fotoğraf da çektirdik. Bu karede bulunmak beni çok gururlandırdı." diye konuştu.

Akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramına özel gösteri


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz

İlber Ortaylı: Atatürk’ün hayalindeki ülke

Kabinede revizyon beklentisi

Oynak, taze, müsait, yollu TDK’da kalıyor