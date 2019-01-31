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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.01.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

AKM'de kazık çakma ve hafriyat çalışmaları başladı

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AKM'de kazık çakma ve hafriyat çalışmaları başladı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi kapsamında yeniden inşa edilmesi planlanan merkezde, kazık çakma ve hafriyat çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni AKM Projesi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.  Bu kapsamda daha önce AKM binası iş makineleri tarafından yıkıldı. Yeni yapılacak AKM binası alanının etrafı yüksek bariyerle çevrildi.
Taksim Meydanı'nın sembollerinden olacak yapıda, 2 fore kazık makinesi beton kazık çakma işlemine başladı. Bir yandan kazık çakma işlemi devam ederken, diğer yandan da iş makineleri alanda çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin tanıtımında, "2019'un ilk çeyreğinde, nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbulumuz ve ülkemiz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir." ifadesini kullanmıştı.

2 bin 500 kişilik büyük bir opera salonuna kavuşacak

Daha önce bin 300 kişilik olan AKM, yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik büyük bir opera salonuna kavuşacak. Bu büyük salon, her operada olduğu gibi doğal bir akustiğe sahip olacak.

Konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafeler ve restoranlar gibi ikincil mekanlar, daha etkin hizmet verebilecekleri şekilde yeniden düzenlenecek. Mevcut AKM'ye eklenecek yeni binada ise 800 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans ve 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

Zemin ve birinci kattan fuayelerin birleşmesi vasıtasıyla birbirlerine ve nihayetinde ana binaya bağlanan alçak yapılardan oluşan bu ikincil üniteler, sokak seviyesinde, kolay erişilebilir, bağımsız mekanlardan ibaret olacak. İçinden geçilen kültür merkezi sokağı boyunca, bahsedilen tüm fonksiyonlara ait mekanlar sokağın etrafında, çeşitli kotlarda konumlanacak.

Yeni AKM, İstanbul'un 365 gün kültür mekanı olacak

AKM tek bir binadan, geniş kapsamlı, büyük bir komplekse dönüşecek. Bu yeni planda, Atatürk Kitaplığı ve İstanbul Teknik Üniversitesinin yer aldığı kongre vadisi yönünde ikinci bir meydan oluşacak.

Yeni oluşan bu kademeli binaların üzerinde ise bir park yer alacak. Binanın eski Boğaz panoramasına tamamıyla açık en üst noktasında ise bir restoran yer alacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Tarihi Yarımada'ya uzan bir manzaraya sahip bu yeni buluşma mekanı, izleyicilerin erişimine açık, Boğaz'ın görülebileceği, keyifli bir bekleme noktası olacak.

AKM'nin yapımı sayesinde elde edilecek kültürel artı değerin yanı sıra, malzeme kullanımında gösterilen özenle Türkiye menşeili tercihler yapılarak, üretim ve ekonomiye katkı sağlanacak.

Mümkün olan her uygulama için, özellikle zeminlerde, doğal malzeme kullanılacak. Binanın içi ve çevresi için sanatçılarla birlikte çalışılacak, ortaya çıkacak olan sanat eserleri de binanın önemli bir parçası olacak. Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul'un 365 gün kullanılan yeni bir kültür mekanı olacak.

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