Akıncı’da 5 yeniden yakalama
AKINCI Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetlerine katıldıkları iddiasıyla yargılanan eski 3 general, 1 albay ve 1 yüzbaşı hakkındaki tahliye kararı, savcılığın itirazı üzerine kaldırıldı.
Üst mahkeme 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı. Akıncı Hava Üssü ile ilgili 480 sanığın yargılandığı davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ekim’de dönemin Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı Kurmay Başkanı eski tümgeneral Suat Murat Temiz, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı eski tümgeneral Haluk Şahar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı Uçak Sistemleri Yönetim Daire Başkanı eski tuğgeneral Murat Yalçınel, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Harekât Başkanı eski albay Abdurrahman Arslan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subaylığını vekaleten yürüten eski yüzbaşı Temel Karagöz’ün tahliyesine karar verdi. Cumhuriyet savcısı ise karara itiraz etti. Üst mahkeme olan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım’da, somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğunu, sanıkların kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunduğunu belirterek itirazı kabul etti ve sanıklar için tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.
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