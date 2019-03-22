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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.03.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Akıncı Üssü davasına devam ediliyor

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Akıncı Üssü davasına devam ediliyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kayseri'den kalkıp Akıncı'ya gelen ve darbe girişimi gecesi uçuş yapan, 12. Hava Ulaştırma U?s Komutanlıg?ı 221. Filo'da görevli "Gören" uçağının ikinci pilotu sanık eski üsteğmen Mehmet Kaya, savunmasında, çağrılması üzerine üsse gittiğinde, filo komutanının test kapsamlı bir uçuş yapılacağını söylediğini ifade etti. Kaya, saat 15.58'de kalkıp, saat 16.46'da Akıncı'ya iniş yaptıklarını kaydetti.

Akıncı'da bir süre bekledikten sonra yarbay Olgun Acuce ve binbaşı Mustafa İlleez'in gelmesinin ardından saat 22.20 gibi kalkış yaptıklarını bildiren Kaya, kalkış yaparken de gerekli yerlerle temas kurulup izinlerin alındığını öne sürdü.

Kaya, kısa süre sonra "Yıldız" askeri radarının "iniş serbest" ifadesinin, bir talepleri olmadığı için yanlışlık yapıldığını ya da koordinesizlikten kaynaklandığını düşündüklerini, daha sonra Kayseri ile kurdukları temas sonrası Akıncı'nın talimatlarına uymalarının istendiğini belirtti.

Havadaki F-16 uçakları pilotlarının da göreve devam edileceğini söylediğini, bunu "Yıldız" radara ilettiklerini ve koordinesizliğin çözümü için beklediklerini savunan Kaya, daha sonra bir patlama gördüğünü, ilk önce canlı bomba eylemi olduğunu düşündüğünü öne sürdü.

TSK'nin sıkıyönetim ilan ettiğini havada bulundukları sırada öğrendiklerini iddia eden Kaya, bekleyişe geçip anayasal düzen içinde hareket ettiklerini savundu. 
Kaya, Ankara üzerinde beklerken Kayseri'den kalkan ulaştırma uçakları ile temas kurduklarını, onlarla birlikte Malatya'ya iniş yaptıklarını ifade etti.

Sicil amirlerinden aldığı emirler doğrultusunda uçuş yaptığını ve bu uçuşun yasal prosedür içinde gerçekleştiğini savunan Kaya, havada bulundukları sürece darbe girişimine yönelik bir faaliyetleri bulunmadığını ileri sürdü.

Kaya, FETÖ ile bir bağı olmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya, verilen öğle arasından sonra devam edilecek. 

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