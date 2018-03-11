Akın Atalay'a doğum günü

Murat Sabuncu, “Biz Türkiye’de ne ilk hedefiz ama umarım son hedef oluruz. İçeride hâlâ çok sayıda gazeteci var. Tutuklu hak savunucuları var. Onun için biz bundan sonrası için de sadece kendi hakkımız ve hukukumuz için değil, Türkiye’deki bütün haksızlığa uğramış, mahalle ayırımı yapmadan hepsi için bir gazeteciliği yayıncılığı hayata geçireceğiz” dedi.



Ahmet Şık ise, “Medyanın susturulması demek toplumun susturulması demektir” dedi.



Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve Akın Atalay’ın eşi Adalet Dinamit’in de katıldığı programda, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun konuşmasının ardından dün doğum günü olan Akın Atalay için pasta kesildi. Cumhuriyet gazetesi çalışanları ellerinde Akın Atalay için ‘İyi ki doğdun Akın abi’ yazılı dövizler tuttu.