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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akıllı ilacı artık devletten... Kürü 11 bin 500 TL

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Akıllı ilacı artık devletten... Kürü 11 bin 500 TL

İstanbul'da yaşayan Raşit Doğan Enhoş (62), iki yıl önce mesane kanserine yakalandı. Hastalık 2018’de akciğerine sıçradı.

Kemoterapi tedavisi kanserli hücreleri küçültmeye yetmedi. Enhoş ‘akıllı ilaç’ denilen tedavi yöntemine karar verdi. Sağlık Bakanlığı’nın onayı ve reçete ile 21 günde bir 6 şişe ilaç kullanması kararlaştırıldı. Her kürü 11 bin 500 TL olan ilaç, Enhoş’un tümörünü küçülttü. İyileşebilmesi için 2-3 yıl ilacı kullanması gereken Enhoş, ekonomik olarak zorlandı. Emekli maaşıyla geçinen ve kirada oturan Enhoş, yakınlarının yardımlarıyla 7 kür tedavi gördü. Toplam 80 bin 500 TL ödedi.

SGK: LİSTEDE BULUNMUYOR

Avukat olan kızı Dilşat Enhoş, ilacın karşılanması için SGK’ya başvurdu. Ancak SGK, “Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almıyor” dedi. 30 Ekim’de Ankara İş Mahkemesi’nde SGK aleyhine dava açan Enhoş, dilekçesinde, Sağlık Uygulama Tebliği’ni dayanak gösterdi. Enhoş, tebliğe göre Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan endikasyon dışı ilaç masrafının kurum tarafından karşılanacağını savundu. Tedavi devam ettiği sürece ilacın karşılanması için ihtiyatı tedbir kararı verilmesini ve harcanmış 80 bin 500 TL’nin faiziyle iadesini istedi. Enhoş, şunları kaydetti: “Müvekkilin emekli maaşından başka geliri yoktur. Bugüne kadar zar zor akraba ve eş dost yardımıyla temin edilen ilaç parasının daha fazla karşılanma imkânı yoktur. İhtiyati tedbir kararı hayati önem arz etmektedir. Tedbir kararı verilmediği takdirde, müvekkilin tedavisi için elzem olan ilaç parası karşılanamayacaktır.”

‘BU BİR EMSAL KARAR’

Ankara 37’nci İş Mahkemesi Hâkimi Suat Subaşı, aynı gün “ilacın kullanılmaması halinde telafisi mümkün olmayan sonuç doğuracak olmasını dikkate alarak” ihtiyati tedbir kararı verdi ve ilacın tedavinin sonuna dek SGK tarafından karşılanmasına hükmetti. Avukat Enhoş, kararı şöyle yorumladı: “Artık ilaca para vermek zorunda değiliz. İhtiyati tedbir kararı, haklı çıkacağımızın habercisi. Elimdeki emsal kararla mağdurlara hukuki yardımda bulunmak istiyorum. Bu konudaki dava sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. İnsanlar hukuki bilgiden yoksun olduğu için malı mülkü olanlar evini, arabasını satmakta, olmayanlar ölümü beklemektedir.”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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