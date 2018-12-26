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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
26.12.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Akılalmaz hırsızlık! Öyle bir şey çaldılar ki...

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ADANA’da, alkollü oldukları iddia edilen Özgür Y. (28) ve Türker K. (41), yağışlı havada köye gidecek araç bulamayınca inşaat firmasına ait beton mikserini çaldı. 500 metre gittikten sonra yaptıklarından pişman olan 2 arkadaş, aracı bırakıp, köylerine yağmur altında yürüyerek gitti.

Olay, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi’nde meydana geldi. Yakın arkadaş olan Özgür Y. ve Türker K., şehir merkezine gelerek, bir restoranda içki içti. İki arkadaş daha sonra eve gitmek için yola çıktı. Özgür Y. ile Türker K., yağmura yakalandı. Uzun süre yağmur altında bekleyen arkadaşlar, köylerine gitmek için bir araç bulamayınca, yürümeye başladı.

Akılalmaz hırsızlık Öyle bir şey çaldılar ki...

BETON MİKSERİ ÇALDILAR

Bir süre otostop çeken iki arkadaşı, hiçbir sürücü aracına almadı. Bunun üzerine Özgür Y. ile Türker K. bir akaryakıt istasyonuna girip, burada yakıt alan kişilere kendilerini evlerine yakın bir yere götürmesini istedi. Ancak buradaki sürücüler de bu isteği kabul etmedi.

Bunun üzerine Özgür Y. ile Türker K., yağmur altında tekrar yürümeye başladı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Islanan Özgür Y. ile Türker K., bir inşaatta firmasının önünden geçeken beton mikserini gördü. Aracı kontrol eden Özgür Y., mikserin kontak anahtarının üzerinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine iki arkadaş, araca binerek köylerine doğru yola çıktı. Yaklaşık 500 metre ilerleyen, Özgür Y., arkadaşına "Biz ne yapıyoruz" dedi. Bunun üzerine ikili araçtan inerek tekrar yürümeye başladı.

24 SAATTE EVE VARDILAR

Tekrar yağmur altında yürümeye başlayan iki arkadaş, yolda bir aracı durdurmayı başardı. Şöföre üzerlerinde kalan 30 liralarını veren Özgür Y. ile Türker K., 1 gün sonra eve ulaşmayı başardı. Sabah saatlerinde mikserinin park ettiği yerde olmadığını gören işyeri sahibi, bekçiyi çağırdı. Görevli bekçi ise sabaha karşı mikserin çalışanlar tarafından götürüldüğünü söyledi. İşyeri sahibi onların çalışan olmadığını hırsız olduğunu söyleyerek polisi aradı.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mikseri yol kenarında terk edilmiş halde buldu. Çevredeki güvenlik kamelaranı inceleyen ekipler, Özgür Y. ile Türker K.’yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Suç kaydı bulunmayan iki arkadaştan Özgür Y., "Yağmurda çok ıslandık, mikseri eve gitmek için aldık. Çok sarhoştuk, yaptığımızın suç olduğunu fark edip, aracı bıraktık" dedi.

Özgür Y. ile Türker K., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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