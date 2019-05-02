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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DHA
02.05.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Akılalmaz görüntüler! 2 kurşun yedi sopayla direndi...

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Denizli'de nakliye firması sahibi Ercan Sert'in (45) üç gün önce iş yerinde uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, vücuduna 2 kurşun isabet eden Sert'in, kendisini tabancayla yaralayan Doğan H.'ye (23) karşı sopayla mücadele vermesi yer aldı.

Olay, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, Pamukkale'nin Sümer Mahallesi Çal Caddesi'nde bulunan nakliyat firmasında meydana geldi. Nakliyat firması sahibi Ercan Sert, geçen şubat ayında sahibi olduğu TIR'a, minibüsle çarparak ağır hasar veren Doğan H.'ye karşı dava açtı. Tır'da oluşan hasar nedeniyle Denizli 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, bilirkişi tarafından yapılan inceleme sonucu; değer kaybı, iş gücü ve TIR'daki hasarın giderilmesi için Doğan H.'nin, yaklaşık 150 bin TL ödemesine karar verildi. Doğan H., geçen pazartesi günü Sert'in iş yerini basarak tabancayla yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sert'in tedavisi sürerken, kaçan Doğan H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İŞ YERİ KAMERASI O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sert'in yaralandığı gün yaşananların, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Kameranın kaydettiği görüntülerde, iş yerine giren Doğan H.'nin, tartışma sonrası belinden çıkarttığı tabancayla masasında oturan Sert'e iki el ateş etmesi yer aldı. Karın ve bacağından yaralanan Sert'in, masanın altındaki sopayı alıp, elinde tabanca olan Doğan H.'ye karşı koyduğu görüldü. Sonrasında Doğan H.'nin iş yerinden kaçmaya çalışırken, Sert elindeki sopayı arkasından fırlatıp, dışarı çıkarak yardım istediği de görüldü.

Akılalmaz görüntüler 2 kurşun yedi sopayla direndi...


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