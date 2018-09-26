Akıl sağlığına gözetim
İstanbul Tuzla'da, 6 yaşındaki kızına sokak ortasında şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen anne Ayşe K.’nın psikolojisinin bozuk olduğu ve çocuğa zarar verebileceğine kanaat getirilerek, hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve akıl sağlığının incelenmesi için 3 hafta gözetim altına alınmasına karar verildi.
Anne Ayşe K. ise ifadesinde şunları söyledi: “Kızım doğduktan 2 ay sonra babası Ümit evi terk etti ve 6 yıldır ayrıyız. Yeni yuva kurmak istedim, Ümit izin vermedi. Çeşitli sorunlar yaşadım. Çocuğuma zarar verecek boyutta şiddet uygulamadım. Onu ölecek kadar seviyorum. Bana güvenin. Şizofren değilim. 20 yıl önce depresyona girmiştim.”
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