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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
26.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Âkif belgeseline şiir okudu

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Âkif belgeseline şiir okudu

İSTİKLAL Marşı’nın şairi Mehmet Âkif Ersoy’un Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı ‘Âkif’ belgeselinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şiir okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Âkif’in ‘Resmim için’ şiirini belgesele özel olarak okuduğu belirtildi. Şair Mehmet Âkif Ersoy’un Bayramiç’te geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı ‘Âkif’ belgeseli yakında izleyiciyle buluşuyor. Docudrama türünde hazırlanan belgesel filmin en büyük sürprizi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Belgeselin fikrini ortaya atan ve çekimlere büyük destek veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiiri okuması için ricada bulundu. Âkif’in İstanbul Bayazıd Camisi’nden kaldırılan cenaze görüntülerinin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Âkif’e ait ‘Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir. / Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma / Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?” şiirini okudu. Erdoğan’ın şiir okuduğu görüntülerde Mehmet Âkif Ersoy’un Bayazıd Camisi’ne tahta tabut içinde gelen naaşının üstüne Türk bayrağını örten Emin Efendi lokantalarının sahibi Mahir Usta rolünü ise Hürriyet Gazetesi İstihbarat Müdürü Celal Korkut oynadı. Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş’ın, yapımcılığını Ehli Hayal filmin üstlendiği belgeselin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil yazdı. İÇDAŞ’ın ana sponsorluğundaki belgesele Bayramiç Belediyesi de destek oldu. 

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