Akdeniz'de köpekbalığı şaşırttı... Bir hafta içinde üçüncü oldu!

Sabahın erken saatlerinde "İzolbey" adlı tekneyle Akdeniz'e açılan balıkçıların ağına, 12 mil açıkta 3.5 metre boyunda 400 kilogram ağırlığında "pamuk" cinsi köpekbalığı takıldı. Balığı güçlükle tekneye çıkaran balıkçılar, kent merkezinde getirdikleri avlarını pazarda sergiledi. Çok sayıda vatandaş balığa ilgi gösterirken, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden gelen öğretim üyeleri de balığı inceledi.



Bugün yakalanan ile birlikte Mersin açıklarında son bir haftada 2'si pamuk, 1'i de küt burun cinsi olmak üzere 3 köpekbalığı ağlara takılmış oldu.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilginç bir durumla karşılaştıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"Havaların ısınması nedeniyle köpekbalığı akımına uğruyoruz. Daha önce nisan-mayıs aylarında biz köpekbalıklarına denk geliyorduk. Akdeniz'de bu sene kış göremedik ve martın başında bile köpekbalığı görmeye başladık. Akdeniz'de köpekbalığı var ancak bunlar 10-12 mil açıklarında bulunuyor. İnsanların yüzdükleri alanlara gelmezler. Bunlar avlanmak için balık yığınlarının olduğu alanlara gelirler. O sırada da balıkçı tekneleri tarafından yakalanıyorlar."



'İNSANLAR İÇİN BİR TEHLİKE YOK'



MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas da balık üzerinde yaptığı inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, pamuk cinsi köpekbalıklarının bu dönemde derin sularda olduğunu söyledi. Bu türün dünyanın her yerinde görülebildiğini aktaran Ayas, "Bu balığın insanlar için herhangi bir tehlikesi yok. Bu türün kıyıyla bağlantısı çok bulunmaz. Herhangi bir tehlikesi yok. Beslenme rejiminde büyük iri balıklar ve omurgasız türler bulunur. Bizim ülkemizde tek tek bireyler halinde derin suda bulunduğu için çok fazla görülmüyor. Özellikle Avustralya kıyılarında yoğun olarak bulunuyor ve eti yoğun olarak tüketiliyor. Karaciğerinden de balık yağı elde ediliyor" dedi.