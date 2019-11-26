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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.11.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

'Akbaba' operasyonuyla yakalanan çete şüphelileri adliyede

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'Akbaba' operasyonuyla yakalanan çete şüphelileri adliyede

ADANA'da, suç örgütü kurarak çiftçilerin arazilerine el koyan, sahte belge düzenleyerek gerçek sahipleri adına kredi çeken ve polisin 'Akbaba' adı verdiği operasyonla yakalanan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, 22 Kasım'da Yüreğir ve Karataş ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belgeyle destekleme kredisi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. 'Akbaba' adı verilen operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında 5'i kamu görevlisi olan 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada, 4 av tüfeği ile kredi çekmek için düzenlenen 43 sahte belge ele geçirildi. 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan çetenin, Karataş ilçesindeki bir mahallede görev yapan muhtar S.K. ile işbirliği yaparak 74 vatandaşın 65 parsel arazisine zorla el koyduğu saptandı. Yine S.K. tarafından düzenlenen sahte evraklarla tarla sahiplerinin haberi olmadan toplamda 3 milyonluk destekleme parası alındığı öğrenildi.

Kente uzun yıllar önce ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak gelip, 5 dönüm tarla aldığı öğrenilen S.K.'nın, yaşa dışı yollarla 3 bin dönüm tarla sahibi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca vatandaşlardan zorla aldığı 2 bin dönüm tarlayı da eken S.K. ve ailesinin 105 milyonluk mal varlıkları olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıktan, diğer 5 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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