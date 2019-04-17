AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Ali Ä°hsan Yavuz, bir TV kanalÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

SeÃ§im Ã¶ncesinde hem kendisinin hem de YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven'in seÃ§imlerin gÃ¼venliÄŸi olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Yavuz, TÃ¼rkiye'de en gÃ¼venilir kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda YSK'nin geldiÄŸini bugÃ¼n de sÃ¶yleyebileceÄŸini belirtti.

Sistemin ve mevzuatÄ±n iyi olduÄŸunu vurgulayan Yavuz, "Burada bir sorun yok ama tamamen bu seÃ§imde gÃ¶rdÃ¼k ki mesele sistem meselesi deÄŸil, mevzuat meselesi deÄŸil. O mevzuatta olan hÃ¼kmÃ¼ tamamen bertaraf eden, yok eden, yok sayan ve o Ã§erÃ§evenin tamamen dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karak seÃ§im sÃ¼recini iÅŸleten birtakÄ±m unsurlarÄ±n olduÄŸunu fark ettik." ifadelerini kullandÄ±.

Yavuz, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°stanbul'da 31 bin 280 sandÄ±k var. 31 bin 280 sandÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±na birer sandÄ±k baÅŸkanÄ±nÄ±n yerleÅŸtirilmesi gerekiyor ve bir de 31 bin 280 sandÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±na kurul Ã¼yesi olarak bir memur Ã¼ye atanmasÄ± gerekiyor. 298 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 22. maddesi ve 23. maddesi Ã§ok aÃ§Ä±k. Diyor ki, 'Ä°lÃ§ede bulunan kamu gÃ¶revlilerinin listesini mÃ¼lki idare seÃ§im kuruluna teslim eder. SeÃ§im kurulu baÅŸkanÄ±, o mÃ¼lki idarenin teslim ettiÄŸi listeden kurayla Ã§eker, sandÄ±k Ã§arpÄ± iki kat oranÄ±nda'. Neden 2 kat Ã§ekiyor. Her ne kadar memur olsa bile engeli olanlar olabilir. Hastanede olur, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olur, hatta kamu gÃ¶revlisi olmasÄ±na raÄŸmen engel bir hali bulunabilir, mesela polis olmamalÄ±, zabÄ±ta olmamalÄ±, asker olmamalÄ±, askeri personel olmamalÄ± vesaire vesaire. Onun iÃ§in iki kat oranÄ±nda Ã§eker ve bu iki katÄ± oranÄ±nda Ã§ektiÄŸi listeden engeli olanlarÄ± ayÄ±rÄ±r ve kalanlarÄ±nÄ± sandÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yerleÅŸtirir. SandÄ±k kurulu resmi Ã¼yelerini de bÃ¶yle yapar. Kanun bu

kadar aÃ§Ä±k ve net. Peki ne yapÄ±ldÄ±? MÃ¼lki idare amiri, bir liste teslim etti, kamu gÃ¶revlileri listesini. Kamu gÃ¶revlilerinin listesinin dÄ±ÅŸÄ±na, o listenin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±."

"Ä°LÃ‡E SEÃ‡Ä°M KURULUNA GÃœVENMEYECEÄžÄ°Z NEREYE GÃœVENECEÄžÄ°Z?"

SÃ¼reÃ§lerin ilÃ§e seÃ§im kurulu nezdinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Yavuz, "Ä°lÃ§e seÃ§im kurulunun yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemin kanunun tamamen dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±p Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ne il seÃ§im kurulu biliyordu, bu seÃ§imler yapÄ±ldÄ±ktan bir sÃ¼re sonrasÄ±na kadar, biz tespit edene kadar ne de biz biliyorduk. Diyeceksiniz ki niye bilmiyorsunuz, niye takip etmiyorsunuz? Bunlar gizli. Bunlar ilan edilmiyor. Biz ilÃ§e seÃ§im kuruluna gÃ¼venmeyeceÄŸiz de nereye gÃ¼veneceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

62 bin 560 gÃ¶revlinin 19 bin 623'Ã¼nÃ¼n kamu gÃ¶revlilerinin dÄ±ÅŸÄ±ndan seÃ§ildiÄŸini aktaran Yavuz, "Bunu yapan CHP deÄŸil" ÅŸeklinde araya girilmesi Ã¼zerine, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ben CHP demiyorum, CHP'yi suÃ§lamÄ±yorum burada. AslÄ±nda 'Demokrasi olmadan bir ÅŸey olmaz, demokrasiyi lekelemeyelim diyor CHP'nin SayÄ±n Genel YardÄ±mcÄ±sÄ± Muharrem Bey (Erkek)'. AynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yoruz. Demokrasi lekelenmesin, demokrasi ÅŸaibelerin gÃ¶lgesi altÄ±nda kalmasÄ±n. OrayÄ± temizleyelim, arÄ±ndÄ±ralÄ±m. Demokrasi bizim en Ã¶nemli deÄŸerimiz. Madem bÃ¼tÃ¼n bunlar oldu, daha Ã§ok muhalefet partileri bunu takip etmesi gerekir. DÃ¼nyada bu bÃ¶yle. Maalesef TÃ¼rkiye'de bu bÃ¶yle olmadÄ±, olmuyor."

GÃ¶revlendirilen kamu gÃ¶revlileri arasÄ±nda da engeli olan Ã§ok kiÅŸinin bulunduÄŸunu aktaran Yavuz, "Mesela askeri personel var. AÅŸÃ§Ä± var, ÅŸofÃ¶r var, bahÃ§Ä±van var, hizmetli var, hademe var ve bunlarÄ± sandÄ±k baÅŸkanlÄ±klarÄ±na yerleÅŸtirmiÅŸler. Halbuki bunlar 298 sayÄ±lÄ± yasayla olmaya mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

SandÄ±klarda sandÄ±k baÅŸkanÄ± ve Ã¼yesi olarak gÃ¶revlendirilenler arasÄ±nda kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameyle ihraÃ§ edilenlerin dahi olduÄŸunu kaydeden Yavuz, "Kanun bu kadar netken bÃ¼tÃ¼n bunlar olmuÅŸ ise bir kere kanun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu sÃ¶ylememiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil midir? Kanunun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±lmÄ±ÅŸ." dedi.

"ORGANÄ°ZE BÄ°R Ã‡ALIÅžMA VAR"

Yavuz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu iÅŸte organize bir Ã§alÄ±ÅŸma var. Biz organize usulsÃ¼zlÃ¼k diyoruz onun iÃ§in. Ben diyorum ki seÃ§imden Ã¶nce baÅŸlayarak birileri, CHP'yi suÃ§lamÄ±yorum, CHP'nin sadece buradaki duruÅŸu anlamÄ±nda demokrasiyi arÄ±ndÄ±ran, lekeleri ortadan kaldÄ±ran, endiÅŸeleri ortadan kaldÄ±ran, ÅŸaibeleri ortadan kaldÄ±ran bir duruÅŸ sergilemiyor o baÅŸka ama ben CHP'yi suÃ§lamÄ±yorum ama bir el, bir kÄ±sÄ±m eller seÃ§imden Ã¶nce baÅŸlayarak, sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± Ã¼zerinden bir operasyon yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ler adeta. Operasyon ifadesi belki biraz fazla ama... BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece olayÄ± bir Ã¶rnektir. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz ihraÃ§ edilenler gÃ¶rev yapamayacaklar, kamu gÃ¶revlisinin dÄ±ÅŸÄ±nda olanlar, ilkokul mezunu, sÄ±radan insanlar, kamu gÃ¶revlisi deÄŸil ve birinci derece yakÄ±nÄ± ihraÃ§ edilenlerin sayÄ±sÄ± ise acayip fazla. Ben diyorum ki kamu gÃ¶revlisinin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamaz, Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, bir de Ã¼stelik bÃ¶ylelerini seÃ§miÅŸ. Burada bir anormallik yok mu? Ben diyorum ki sandÄ±k baÅŸkanlarÄ±ndan baÅŸladÄ± bu iÅŸ, seÃ§im kurulu hakiminin Ã§oÄŸu yerde haberi olmayabilir, direkt onlarÄ± suÃ§lamak istemiyorum, seÃ§im kurulu mÃ¼dÃ¼rleri mi, seÃ§im kurulundan birileri mi onu bilmiyoruz."

Soru Ã¼zerine, Yavuz, "Muhtemelen bu iÅŸten sonra birÃ§ok soruÅŸturma dosyasÄ± aÃ§Ä±lacak ve bu iÅŸlerin iÃ§erisinde kimin, kimlerin parmaÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±, rol alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±kacak ama biz diyoruz ki tam bir kanunsuzluk var. Bunu nasÄ±l izah edebiliriz? Tamamen dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±ldÄ± ve sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± Ã¼zerinden bir operasyon yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ adeta." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Diyelim ki bunlarÄ±n hepsi doÄŸru. Binali Bey seÃ§imi kazanmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, o gece aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± gibi 3-4 bin oyla seÃ§imi kazanmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, siz yine bunu

gÃ¼ndeme getirecek miydiniz?" ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine Yavuz, "Ankara'dan Ã¶rnekler veriliyor, hiÃ§ benzemiyor. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinde, siyasi tarihimizde bu derece ÅŸÃ¼phenin, Ä°stanbul seÃ§imlerine mÃ¼nhasÄ±ran sÃ¶ylÃ¼yorum ÅŸaibenin ve bu derece seÃ§im yolsuzluÄŸunun ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir seÃ§im yok." ifadelerini kullandÄ±.

AK Parti'nin seÃ§imlerde iyi organize olmuÅŸ bir parti olduÄŸunun belirtilmesi Ã¼zerine ise Yavuz, "Bizim gÃ¶revlimiz her yerde var ama belgeler deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ. Ä°mzasÄ±z belgeler var. BoÅŸ belgeler var. Bunlar sandÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±nda boÅŸ deÄŸildi. Bunlar baÅŸka yerde planlandÄ± ve yapÄ±ldÄ±. Bu kadar net sÃ¶ylÃ¼yorum." dedi.

Yavuz, kendilerinin de hatalarÄ±nÄ±n eksiklerinin olabileceÄŸini ancak bir yolunun bulunarak belgelerin deÄŸiÅŸtirildiÄŸini ifade etti.

SEÃ‡Ä°M AKÅžAMI

SeÃ§im akÅŸamÄ± saat 24.00 ile 01.00 arasÄ±nda Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldiÄŸini de anlatan Yavuz, ÅŸÃ¶yle dedi:

"Hemen orada bir merkez oluÅŸturduk ve Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Bizim Ä°stanbul Ä°l TeÅŸkilatÄ±nÄ±n elinde sandÄ±k sonuÃ§ tutanaklarÄ± var. Bizim kendi tuttuÄŸumuz az Ã¶nceki Ã§etele ÅŸeklinde, sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m Ã§izelgesini parti olarak mÃ¼ÅŸahitlerimize verdik, tutmuÅŸlar. Biz bunlarÄ±n sonucu sisteme girilmesi karÅŸÄ±sÄ±nda il baÅŸkanÄ±mÄ±z eliyle 3 bin 870 oyla biz kazandÄ±k dedik. BakÄ±nÄ±z iÅŸte onlarÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k, fark ettik ve o Ä±slak imzalÄ± tutanak sonucu gittik ve bunlarÄ± dÃ¼zelttik. Ne kadar insan dÃ¼zeltildi, isterseniz onu da sÃ¶yleyelim, Ã¼Ã§ tÃ¼rlÃ¼ bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Maddi hatalarÄ±n dÃ¼zeltilmesi, bu maddi hatalarÄ±n dÃ¼zeltilmesinden 8 binin Ã¼zerinde bir dÃ¼zeltilme yapÄ±ldÄ±. BugÃ¼n de Ekrem Ä°mamoÄŸlu yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, o gÃ¼n de yÃ¼ksek gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor fikri var. Tamam ama biz sadece 8 bin maddi hatayla dÃ¼zelttik. GeÃ§ersiz oylardan 5 bin 594 dÃ¼zeltildi. Sonra da bÃ¼tÃ¼n sandÄ±klarÄ±n yÃ¼zde 10'u sayÄ±ldÄ±, dÃ¼zeltildi ve sonuÃ§ olarak geldiÄŸimiz noktada 16 bin 884 oy AK Parti lehine, 2 bin ki bu binlere dÃ¼ÅŸtÃ¼ CHP lehine yazÄ±ldÄ±, bu oranlar bu akÅŸam deÄŸiÅŸti Maltepe'nin sonuÃ§larÄ± girince. YÃ¼zde 85 her bir kalemde yÃ¼zde 85 AK Parti'nin aleyhine yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Hatta bugÃ¼n Maltepe'nin ve diÄŸerlerinin giriÅŸiyle yÃ¼zde 89... Yani yÃ¼zde 11 hata CHP aleyhine yapÄ±lmÄ±ÅŸ, yÃ¼zde 89 AK Parti aleyhine. Bunun tesadÃ¼fen olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼dÃ¼r?"

SandÄ±klarda hatalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Yavuz, "Yer yer eksik pusula verildi, yer yer fazla pusula verildi yer yer fazladan iÅŸler yapÄ±ldÄ±. Bunu sandÄ±k baÅŸkanÄ±nÄ±n bilgisi dahilinde olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece yapamazsÄ±nÄ±z. 25 bin diyorum ben, bir iki Ã¼Ã§ demiyorum. HiÃ§bir seÃ§imde bu bÃ¶yle olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Cumhuriyet Halk Partisinin ileri gelenleri ÅŸÃ¶yle diyor, 'Ankara'da da bizim itirazlarÄ±mÄ±z vardÄ±'. AynÄ± ÅŸey kesinlikle deÄŸil. AynÄ± delilerle hiÃ§bir zaman YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna gidilmedi." diye konuÅŸtu.

Ä°tirazlarÄ±n sandÄ±k baÅŸÄ±nda niye yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine Yavuz, sandÄ±k baÅŸÄ±ndaki gÃ¶revlilerinin, bunlarÄ±n hangi birine itiraz edileceÄŸine dair il teÅŸkilatÄ±nÄ± bilgilendirdiklerini, bunun Ã¼zerine ilgili sandÄ±klara ve ilgili yerlere iliÅŸkin itirazlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

298 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 128. maddesinin "SandÄ±k baÅŸÄ± iÅŸ ve iÅŸlemlerine karÅŸÄ± ilÃ§e seÃ§im kuruluna itiraz edebilmesi iÃ§in Ã¶nce sandÄ±k kuruluna ÅŸikayet ve itirazda bulunulmuÅŸ olmasÄ± ÅŸart deÄŸildir" dediÄŸini aktaran Yavuz, bunun Ã¼zerine il, ilÃ§e ve YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'na gittiklerini belirtti.

Yavuz, Ä°stanbul'da bir kalem deÄŸil birÃ§ok kalemle kanuna aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sÃ¶z konusu olduÄŸunu savundu.



"Ã–ZEL BÄ°R PLANLAMAYLA YAPILABÄ°LECEK BÄ°R ÅžEY"

SeÃ§imden Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, sandÄ±k baÅŸkanlarÄ±nÄ±n nasÄ±l belirleneceÄŸini kanunun Ã§ok net bir ÅŸekilde ortaya koyduÄŸunu, ilÃ§e seÃ§im kurulunun baÅŸkanÄ± olan kÄ±demli hakime sorumluluk verildiÄŸini anlatan Yavuz, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kamu gÃ¶revlileri arasÄ±ndan yapmÄ±yor, tamamen dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Ben buna nasÄ±l gÃ¼vensiz derim. Bu daha bugÃ¼ne kadar ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ. BÃ¶ylesi ortaya Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ ve bÃ¶ylesinin ortaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ne sen kestirebilirsin ne ben. O zaman kabul edelim. Bu ancak Ã¶zel bir uÄŸraÅŸla, Ã¶zel bir planlamayla yapÄ±labilecek bir ÅŸey. Bu yapÄ±ldÄ±ktan sonra anlÄ±yoruz ki birisi yapmÄ±ÅŸ bunu, birileri yapmÄ±ÅŸ ama birilerinin de tek baÅŸÄ±na yapmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ä°stanbul'un her ilÃ§esinde mi bu olur? O zaman seÃ§im kurulu baÅŸkanlarÄ±nÄ± birisi yanÄ±ltmÄ±ÅŸ olabilir.

NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n burada hiÃ§bir etkisi yok. MÃ¼lki idare amiri kim? Kaymakam. Kamu gÃ¶revlilerinin listesini veriyor. Ne orada nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rÃ¼ var, ne baÅŸka bir yer var. VermiÅŸ mi kamu gÃ¶revlilerinin listesini? 39 ilÃ§enin 39'unda da vermiÅŸ. Kamu gÃ¶revlilerinin listesini yan tarafa koyuyor, kafasÄ±na gÃ¶re baÅŸka bir liste yapÄ±yor. Ä°lÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunda bir mesele. Sistem gÃ¼venli olmasaydÄ±, 2014'ten beri sisteme Ã¶zellikle sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m cetvelleri, sandÄ±k sonuÃ§ tutanaklarÄ± girmeseydi, biz bunu zaten gÃ¶rmeyecektik."



"BÄ°LGÄ°SÄ° VERÄ°LMEYEN BÄ°R ÅžEY Ä°Ã‡Ä°N PARTÄ°LER SORUMLU TUTULAMAZ"

SeÃ§im kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n sorumluluÄŸuna bÄ±rakÄ±lan ve hiÃ§bir ÅŸekilde ilanÄ± yapÄ±lmayan, partilere bilgisi verilmeyen bir ÅŸey iÃ§in partilerin sorumlu tutulamacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Yavuz, "O zaman bu listeyi kenara koyup, baÅŸka bir listenin iÃ§inde sandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ± arayanlarda bir ÅŸey aramamÄ±z gerekir." diye konuÅŸtu.

Fatih AltaylÄ±, programa AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gÃ¶nderdiÄŸi mesajÄ± okudu. AltaylÄ±, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mesajÄ±nda, "Ben seÃ§im gecesi 23.25'te 'AK Parti'nin elindeki bilgilere gÃ¶re kazandÄ±k' dedim. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda aÃ§Ä±klamam, yok ÅŸu kadar oy, bu kadar oy diye bir ifadem yok." yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ali Ä°hsan Yavuz, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Åženocak'Ä±n "3 bin 870 oy Ã¶ndeyiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "SonuÃ§ta kendi kurguladÄ±ÄŸÄ± sistemin verilerine bakÄ±yor ve 'Ã–ndeyiz'. diyor." ifadesini kullandÄ±.



"BUNLARIN ÃœZERÄ°NE GÄ°TMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

"SeÃ§imi kazansaydÄ±nÄ±z aynÄ± konuda itirazlarÄ±nÄ±z olacak mÄ±?" sorusuna yanÄ±t veren Yavuz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Demokrasi bize lazÄ±m, seÃ§im gÃ¼venliÄŸi bize Ã§ok lazÄ±m. Biz, bugÃ¼n varÄ±z, yarÄ±n yokuz ama gÃ¼venli bir seÃ§im sistemini arkada bÄ±rakmak gibi bir mecburiyetimiz var. Onun iÃ§in 24 Haziran seÃ§imlerine gitmeden hemen Ã¶nce dedik ki partiler sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nÄ±n listesini, liste olarak vermesin. Neden? Ã‡ok partizanca hareket edebiliyor, Ã§ok bilgisiz takÄ±labiliyor, Ã§ok farklÄ± sonuÃ§larÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± istikametinde deneyimsiz davranÄ±ÅŸlar sergileyebiliyor. O zaman dedik ki biz bunu kamu gÃ¶revlilerine hasredelim. 24 Haziran seÃ§imleri Ã¶ncesinde kamu gÃ¶revlileri iÃ§inden hem de kura ile Ã§ekilerek... Ã‡oÄŸunluk bizdeydi deÄŸil mi Meclis'te? Biz derdik ki; 'Kamu gÃ¶revlilerinin listesinin iÃ§inden seÃ§in, mÃ¼lki idare amiri versin.' 'Devlet gÃ¼cÃ¼yle ancak bunlar olabilir' diyorlar ya, bu parti, devlet gÃ¼cÃ¼nÃ¼, iktidar gÃ¼cÃ¼nÃ¼, demokrasinin aleyhine hiÃ§bir zaman kullanmadÄ±, kullanmayacak. Bizim aleyhimize dahi Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olsaydÄ±, fark ettiÄŸimiz sÃ¼rece bunlarÄ±n Ã¼zerine gitmek boynumuzun borcudur aslÄ±nda, CHP'nin boynunun borcudur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ demokrasi ve seÃ§im gÃ¼venliÄŸi hepimize lazÄ±m. EÄŸer bunlar bu derece ortaya Ã§Ä±ksaydÄ±, bÃ¶yle davranmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi."



"SEÃ‡Ä°M GÃœVENLÄ°ÄžÄ°NÄ°N Ã–NÃœNDEKÄ° Ã‡AKIL TAÅžLARINI TEMÄ°ZLEMEMÄ°Z GEREKÄ°R"

Meselenin sadece sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±nÄ± atama meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Yavuz, "Bence deÄŸerlendirmeler Ã§ok eksik kalÄ±yor. Ä°ÅŸimize ÅŸunun gelmesi gerekir, seÃ§im gÃ¼venliÄŸinin Ã¶nÃ¼ndeki Ã§akÄ±l taÅŸlarÄ±nÄ± temizlememiz gerekir bu vesileyle Ã§Ã¼nkÃ¼ bu kadarÄ± ilk kez oluyor. Bu kadarÄ± muhtemelen birtakÄ±m unsurlar Ã¶zel kullanÄ±larak ve Ã¶zel stratejilerle kurgulanarak bunlar yapÄ±lmÄ±ÅŸ olabilir." dedi.

Ali Ä°hsan Yavuz, oy sayÄ±mÄ± ve dÃ¶kÃ¼m cetveline iliÅŸkin usulsÃ¼zlÃ¼kler dendiÄŸinde verilen sayÄ±larÄ±n olduÄŸunu ama daha Ã§ok 298 sayÄ±lÄ± kanuna aykÄ±rÄ± olan kÄ±sÄ±tlÄ±lar, Ã¶lÃ¼ler, cezaevinde bulunanlara iliÅŸkin verdikleri rakamlarÄ±n da olduÄŸunu anlattÄ±.

Burada verdikleri her rakamÄ±n yanÄ±na "oy kullanamaz" ÅŸerhi dÃ¼ÅŸmeyenler olduÄŸunu belirten Yavuz, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"DilekÃ§edeki sayÄ±, farktan az olamaz. 25 bin normal olmasÄ± gereken sayÄ±dan fazla Ã§Ä±kÄ±yor. Bu nasÄ±l farktan az? 2 bin 308 kÄ±sÄ±tlÄ± var. Bin 229 Ã¶lÃ¼, 10 bin 290 cezaevi seÃ§meni, 236 yerleÅŸim yeri cezaevi olan cezaevi seÃ§meni, 5 bin 287 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen, seÃ§men listesinde yer alan. Bu nasÄ±l farktan az. Ya ben matematikten anlamÄ±yorum ya da hesap makinalarÄ± yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yor iÅŸlemleri."

"ELÄ°MÄ°ZÄ° NEREYE ATSAK, ONLARCA KANUNSUZLUK Ã–RNEÄžÄ° GÃ–RÃœYORUZ"

Kimin bu iÅŸleri yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶tesinde bir ÅŸey sÃ¶ylediklerini ifade eden Yavuz, "Sonuca inelim. SonuÃ§ ne? Niye bÃ¶yle oldu? Bunlar sonuca nasÄ±l etki ediyor? Tam kanunsuzluk halleri nerede var? Ben ÅŸimdi sÃ¶ylÃ¼yorum; bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ±na 'oy kullanamaz' ÅŸerhi konulmasÄ± gerekirken, niÃ§in konmamÄ±ÅŸ? HÃ¼kÃ¼met mi koymamÄ±ÅŸ? VatandaÅŸlÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ mÃ¼ koymamÄ±ÅŸ? Bir ÅŸeyler var. Ortada bir gerÃ§ek var." ifadesini kullandÄ±.

MÃ¼hÃ¼rsÃ¼z, imzasÄ±z, sayÄ±sal hatalar iÃ§eren cetvelleri yayÄ±nda gÃ¶steren Yavuz, "Elimizi nereye atsak, onlarca kanunsuzluk Ã¶rneÄŸi gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunlara tam kanunsuz demeyeceksek, bunlar birer iptal nedeni olmayacaksa, ne, ne zaman, nasÄ±l iptal nedeni olacak? Bu kadarÄ± ne Ankara'da ne baÅŸka yerde hiÃ§ ortaya Ã§Ä±kmadÄ±. O zaman diyoruz ki kendi kurduÄŸumuz sistem bizim iÅŸimizi kolaylaÅŸtÄ±rdÄ± ama sonuÃ§ta belki siyasi hayatÄ±mÄ±zdaki en bÃ¼yÃ¼k usulsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n, en bÃ¼yÃ¼k kanunsuzluÄŸun bu ÅŸekilde Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸ olacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"SUÃ‡ VARSA BÄ°R SUÃ‡LU VARDIR"

"Ä°stanbul seÃ§imlerinde usulsÃ¼zlÃ¼k mÃ¼ kanunsuzluk mÃ¼ var?" sorusuna Yavuz, hem usulsÃ¼zlÃ¼k hem de kanunsuzluklar olduÄŸunu, yarÄ±n dÃ¼zenleyeceÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bu konularÄ± delilleriyle ortaya koyacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Her ÅŸeyin aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k konuÅŸulmasÄ±nÄ± istediklerini aktaran Yavuz, "Son kararÄ± YSK versin ama bu karar gelecekte seÃ§im gÃ¼venliÄŸini Ã§ok etkileyecek diyoruz. Ã–yle bir karar verelim ki gelecekte ne CHP ne AK Parti ne de MHP maÄŸdur olsun. SeÃ§im gÃ¼venliÄŸi anlamÄ±nda kimsenin diyeceÄŸi bir ÅŸey kalmasÄ±n. Onun iÃ§in bu usulsÃ¼z ve kanunsuz halleri ortadan kaldÄ±rmak gibi bir mecburiyetimiz var." diye konuÅŸtu.Â

Yavuz, "SuÃ§ varsa bir suÃ§lu vardÄ±r. Burada o suÃ§u iÅŸleyen kim? " sorusuna ÅŸÃ¶yle yanÄ±t verdi:Â

"Åžu anda Ã¶nÃ¼mÃ¼zde olan mesele bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n seÃ§imin iptalini gerektirip gerektirmeyeceÄŸine iliÅŸkindir. Biz diyoruz ki, 298 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 130. maddesinde belirlenen seÃ§imin sonucuna mÃ¼essir olaylar ve haller burada vuku bulmuÅŸtur ve bunlara dayalÄ± olarak belge ve bilgiyi sunuyoruz. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ itirazda bulunuyoruz ve seÃ§imin iptalini ve yenilenmesini istiyoruz. Åžu an Ã¶nÃ¼mÃ¼zde olan mesele bu. BÃ¼tÃ¼n bunlara sebebiyet veren kiÅŸi ve kiÅŸiler ile ilgili iÅŸlemler yapÄ±lacak. Bu bÃ¶yle kalmaz. O meselenin baÅŸka bir boyutu. Bunlar ÅŸu anÄ±n konusu deÄŸil. Biz ÅŸunu da istiyoruz, hiÃ§bir ÅŸey kapalÄ± kalmasÄ±n kimin elinde ne belge varsa ileri sÃ¼rsÃ¼n biz onlarÄ± da paylaÅŸalÄ±m. Bu iÅŸi arÄ±ndÄ±ralÄ±m, bu hepimizin meselesi. Ã–nce bu meseleyi halletmek gibi bir mecburiyetimiz var. Bu iÅŸte sorumlusu olan herkes iÃ§in elbette bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlayacak."Â

"YSK BÄ°R KARAR VERDÄ°ÄžÄ°NDE HEPÄ°MÄ°ZÄ° BAÄžLAR"Â

Hayali ÅŸeylerden bahsetmediklerini, kafalarÄ±na gÃ¶re bir ÅŸeyleri uydurmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Yavuz, "Siz nerede gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z 28 binden farkÄ±n 16 bine indiÄŸini? Bu kadar delilin, usulsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n, kanunsuzluÄŸun ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk kez gÃ¶rdÃ¼k. Biz bunlarÄ± delilleriyle ortaya koyuyoruz ve YSK artÄ±k burada bir karar versin. YSK bir karar verdiÄŸinde hepimizi baÄŸlar, bize dÃ¼ÅŸen belirlediÄŸimiz oranda delilleri YSK'ya getirmek, hem de geleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k birtakÄ±m ÅŸeylerin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek, aynÄ± zamanda da demokrasinin Ã¶nÃ¼ndeki engelleri kaldÄ±rmak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Ali Ä°hsan Yavuz, "24 Haziran Ã§ok kritik bir seÃ§imdi orada neden bu organizasyonu yapmadÄ±lar da bu yerel seÃ§imi beklediler?" sorusuna ÅŸu cevabÄ± verdi:Â

"24 Haziran'da bÃ¼tÃ¼n enerjilerini kullansalardÄ± bu kadar oy bir tane milletvekilini etkiler ama bu enerjilerini bu seÃ§imde kullandÄ±klarÄ±nda Ä°stanbul bir elden baÅŸka bir ele geÃ§iyor. Milletvekili seÃ§iminde bunu kullanmalarÄ± kendilerine Ã§ok ÅŸey kazandÄ±rmÄ±yordu. Burada Ä°stanbul'un bir elden baÅŸka bir ele geÃ§mesi istikametinde bir iÅŸe sebebiyet vereceklerdi. Bunu hesap ettiler, gÃ¶zlerini karartÄ±lar ve bunu yaptÄ±lar. 'Bir atÄ±mlÄ±k barutumuz var onu en isabetli yere atalÄ±m onu da BÃ¼yÃ¼kÅŸehir iÃ§in kullanalÄ±m' demiÅŸlerdir."Â

"Yeniden seÃ§im yapÄ±lÄ±rsa, aynÄ± sandÄ±k gÃ¶revlilerinin deÄŸiÅŸmesi gerekmiyor mu?" sorusuna, Yavuz "Biz diyoruz ki, sandÄ±k baÅŸÄ±nda sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± Ã¼zerinden bir ÅŸeyler yapÄ±ldÄ±, seÃ§im kurulunda bir ÅŸeyler yapÄ±ldÄ±. Tamamen kanunun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§akÄ±ldÄ±, sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± kamu gÃ¶revlilerinin dÄ±ÅŸÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Kanunsuz bir hadise var, YSK'nÄ±n bunu muallakta bÄ±rakmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼dÃ¼r? YSK, kanunun dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ halleri toparlayÄ±p, yeniden kanuni Ã§erÃ§evenin iÃ§ine almak iÃ§in var. Kimin sorumluluÄŸu varsa bu karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmamalÄ±dÄ±r." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'deki yaÅŸananlara iliÅŸkin iddialarÄ±na yÃ¶nelik soru Ã¼zerine Yavuz, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"2017'den bu yana Mehmet Ã–zgÃ¼r SamanlÄ± adlÄ± kiÅŸi BÃ¼yÃ¼kÃ§emece Belediyesi'nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, geÃ§ici gÃ¶revle ilÃ§e nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderiliyor, belediye ayaÄŸÄ±nÄ± de kullanarak, oradan sahte numaratajlar almak suretiyle boÅŸ arsalara, okullara ve tÄ±r parklarÄ±na seÃ§men kaydediyor, bundan kiÅŸilerin haberi bile yok. Burada kiÅŸinin haberi olmadÄ±ÄŸÄ± gibi ortada hane yok. Sistem kuruyorlar, Ã¶zel yazÄ±lÄ±m sayesinde tamamen organize bir hal iÃ§inde bunlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar."Â

"SeÃ§imin ilÃ§elerde de yenilenmesi gerekir mi?" sorusuna Yavuz, "AynÄ± usulsÃ¼zlÃ¼klerin birebir Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durum ilÃ§elerde yok. Ä°lÃ§elerde usulsÃ¼zlÃ¼k yok mu var ama birebir Ã¶rtÃ¼ÅŸmÃ¼yor. KaldÄ± ki ilÃ§elerde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ itiraz sÃ¼resinin geÃ§tiÄŸi bir durumdan bahsediyoruz. Ä°lÃ§elerde bir ÅŸeyler olmamÄ±ÅŸ demiyorum, oralarda olanla BÃ¼yÃ¼kÅŸehirde olanlarÄ±n aynÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye yanÄ±t verdi.Â