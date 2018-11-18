AK Partili vekilden haberlere ‘yargısız infaz’ tepkisi
AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu, Gezi Parkı eylemleriyle gerekçelendirilen akademisyenlere yönelik operasyon haberlerine tepki gösterdi.
Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Adalete sahip çıkamazsak, masa başı yargısız infazlara karşı duramazsak, savunduğumuz değerlerin hiçbir inandırıcılığı kalmaz.... Mahkeme kesin karar verdi de biz mi duymadık?!? Unutulmamalı ki adalet hepimize lazım...” dedi.
Geçen dönem Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı da yapan Yeneroğlu bu mesajına, Yenişafak gazetesinin akademisyenlere yönelik operasyona ilişkin ‘Gezi’nin beyni alındı!’ haberinin kupürünü etiketlemesi de dikkat çekti.
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