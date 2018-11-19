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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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19.11.2018 - 20:38, Son Güncelleme:

AK Partili vekil Osman Aşkın Bak, NATO PA Başkan Yardımcısı seçildi

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AK Partili vekil Osman Aşkın Bak, NATO PA Başkan Yardımcısı seçildi

Kanada’nın Halifax şehrinde yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Yıllık Genel Kurulunda yapılan seçimde NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak NATO PA Başkan Yardımcısı seçildi.

 Yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"16-19 Kasım tarihlerinde Kanada’nın Halifax şehrinde gerçekleştirilmekte olan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Yıllık Genel Kurulunda yapılan seçimde NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve Rize Milletvekili Sayın Osman Aşkın BAK NATO PA Başkan Yardımcısı seçilmiştir. 1955’ten bu yana NATO üyesi ülkelerin parlamento üyelerinin savunma ve güvenlikle ilgili hususları konuştuğu bir meclis görevi üstlenen NATO Parlamenter Asamblesi, çalışma ve faaliyetleriyle, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini etkileyen kilit meseleler hakkında parlamenter farkındalığı arttırmayı ve kolektif savunma üzerinde parlamenter denetimi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu işleviyle en önemli parlamenter asamblelerden biri olan NATO PA ayrıca İttifak politikalarına yön verebilme kapasitesi ile ön plana çıkmaktadır. Tüm ittifak üyelerinin yer aldığı ve İttifak politikalarını etkileme potansiyeline sahip NATO Parlamenter Asamblesinin en üst karar organı olan Başkanlık Divanında Türkiye’nin Sayın Osman Aşkın BAK tarafından Başkan Yardımcılığı seviyesinde temsil edilecek olması ülkemizin uluslararası karar alma mekanizmalarında giderek artan rolüne önemli bir örnek teşkil etmiştir. Sayın BAK hem Muhafazakar Grup Toplantısında hem de Genel Kurulda diğer tüm müttefiklerin ve NATO üyesi ülkelerin delegasyonlarının büyük desteğiyle Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Başkanlık Divanında Sayın BAK ile birlikte, İngiliz Amerikan, Hollandalı ve Portekizli üyeler görev alacaktır."

AK Partili vekil Osman Aşkın Bak, NATO PA Başkan Yardımcısı seçildi

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