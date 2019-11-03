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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
03.11.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

AK Parti'li Kurtulmuş: Terörist ayırt edenlerin sonlarını çok iyi biliyoruz

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AK Parti'li Kurtulmuş: Terörist ayırt edenlerin sonlarını çok iyi biliyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu' ile ilgili, "Teröristi 'benim teröristim- ötekinin teröristi' diye ayırt edenlerin sonlarını çok iyi biliyoruz. Biz, Türkiye olarak terör örgütleri arasında ayrım yapmayız. Terör örgütlerinin hepsi, insanlık suçu işliyor" dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için Afyonkarahisar'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, merkeze bağlı Erkmen Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışına katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş tarafından karşılanan Numan Kurtulmuş, alana AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ile geldi. Kendisini karşılayan kent sakinleriyle yakından ilgilenen Kurtulmuş, fotoğraf da çektirdi. Kurtulmuş ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek, Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

AK Partili Kurtulmuş: Terörist ayırt edenlerin sonlarını çok iyi biliyoruz


'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEPSİ İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR'

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti'li Kurtulmuş, "ABD'nin 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nda YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak görmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"PYD de YPG de eli kanlı terör örgütleridir. FETÖ de eli kanlı terör örgütüdür. Bu örgütün başında olanlar da bunlar da dünyanın sayılı teröristlerindendir. Bunları masum çıkarmak, hele hele FETÖ terör örgütünün başkanını bir dini lidermiş gibi göstermek dünyadaki bütün dinlere de hakarettir. FETÖ elebaşı herhangi bir dinle irtibatlandırılabilecek birisi değil eli kanlı terör şebekesinin şefi olan bir katildir. Dolayısıyla ABD'nin bu tasnifi ne müttefiklik hukukuna uyar ne Türk halkının, bu aziz milletin teröre karşı mücadele vermiş ve bedel ödemiş olan bu milletin hakkını, hukukunu korumaktır. Şiddetle kınıyoruz. Teröristi 'benim teröristim- ötekinin teröristi' diye ayırt edenlerin sonlarını çok iyi biliyoruz. Biz Türkiye olarak terör örgütlerini 'falanca dine mensup', 'filanca dine mensup', 'şu etnik yapıya mensup', 'bu etnik yapıya mensup' diye ayırmadığımız gibi hiçbir şekilde terör örgütleri arasında ayrım yapmayız. Terör örgütlerinin hepsi insanlık suçu işliyor. ABD'nin de bu gerçeği görmesini arzu ederiz. Terör örgütlerini tasnif etmeye çalışırlar, bunların arasında maşa olarak kullandıklarını kullanmaya devam ederlerse terör eninde sonunda gelir bu örgütleri koruyanları da vurur."

'KILIÇDAROĞLU VE MİLLETİMİZ RAHAT OLSUN'

Bir gazetecinin, "13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin diplomatik olarak özür dilemesi gerektiği yönündeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hem Kılıçdaroğlu'nun hem milletimizin rahat olmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu aziz milletin hakkını, hukukunu, onurunu, şerefini her zeminde koruyabilecek güce, kuvvete, kudrete ve inanca sahiptir. ABD başkanının söylediği sözlerin hepsi ve bu mektubun içeriği de zaten anında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından reddedilmiş, gerekli cevaplar bütün dünya kamuoyu önünde verilmiştir. Türkiye'nin hakkını, hukukunu korumak konusunda Cumhurbaşkanımızın en doğru şeyi yapacağına inanıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu her platformda koruyacaktır."

'PETROL KAYNAKLARINA OTURMAK İSTİYORLAR'

AK Parti'li Kurtulmuş, ABD askerlerinin, petrol için Suriye'den çekildikleri üslere geri döndüğü haberlerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: 

"Bu Orta Doğu'daki oyunun arkasındaki temel nedenlerden biri, Orta Doğu petrolleridir. Yani sadece petrol saikiyle hareket etmiyor olabilirler. Ama emperyalist güçlerin asırlardır bu coğrafyayla ilgilenmesini sağlayan en temel nedenlerden biri petroldür. Bu coğrafyayı paramparça edip, halkları birbirine düşman etmek istiyorlar. Onun için işte PYD'sini, YPG'sini, DEAŞ'ını, FETÖ'sünü birer kirli maşa olarak bu kanlı satranç oyununun bir parçası olarak, birer piyon olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda da aynen Osmanlı Cihan Devleti'nin çözülmesinden sonra yaptıkları gibi yeniden bu coğrafyadaki petrol kaynaklarına oturmak istiyorlar."

Yeni parti iddialarıyla ilgili soruya da yanıt veren Kurtulmuş, "Biz kimin, hangi partiyi kuracağı, hangi siyasi çalışmanın içinde olacağına karar verecek durumda değiliz. Kiminle hangi partiyi kuracağını, ne yapacağını hatta hatta mevcut partilerden hangisinin nasıl çalışma yapacağı bizi ilgilendirmez. Biz kendimize bakarız" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti'li Kurtulmuş, beraberindekilerle Vali Tutulmaz ve Başkan Zeybek'i ziyaret ettikten sonra Ankara'ya hareket etti.

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