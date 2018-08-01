AK Partili Hakkı Köylü taburcu edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Partili Hakkı Köylü taburcu edildi
GeriGündem AK Partili Hakkı Köylü taburcu edildi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
01.08.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

AK Partili Hakkı Köylü taburcu edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Partili Hakkı Köylü taburcu edildi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, tedavisinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildi. Köylü, "Şu anda sağlığım gayet iyi durumda ama dinlenmem gerektiğini söylediler" dedi.

Yaşadığı şiddetli göğüs ağrısının ardından 29 Haziran Pazar günü kalp krizi şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesine başvuran Köylü, burada yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Köylü, Kastamonu'da bir toplantı sırasında rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu söyledi.

Kastamonu Devlet Hastanesinde yaklaşık 15 dakika içerisinde müdahale edildiğini aktaran Köylü, "Kalp damarlarıma iki tane stent taktılar. Pazartesi öğlene kadar Kastamonu'nda kaldım. Tedavi çok iyi geçti. Gerçekten çok iyi müdahale ettiler. Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi başta olmak üzere operasyonu gerçekleştiren doktoruma ve personellerine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kastamonu'da genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilmesinin istendiğini ifade eden Köylü, şunları kaydetti:
"Helikopter ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. Burada yoğun bakıma girdik. Yoğun bakımda bir gece kaldıktan sonra tekrar servise geçtim. Buradaki arkadaşlar sağ olsunlar çok ilgi gösterdiler. Başhekimimize, kardiyologlarımıza ve tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkanımız, bakanlarımız aradılar, sordular. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Sağlık durumunun çalışmasına engel olmadığını vurgulayan Hakkı Köylü, "Şu anda sağlığım gayet iyi durumda ama dinlenmem gerektiğini söylediler. Bir süre dışarıda hem tedaviye ilaç kullanarak devam edeceğiz hem de biraz kendimizi daha idareli kullanacağız. Doktorların dediğine harfiyen uyacağız. İnşallah işimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tüp mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti! Büyük şüphe

AK Partili Hakkı Köylü taburcu edildi

Son dakika... Rize'de heyelan! Mahsur kalanlar var

Giresun’da açığa alınan doktora destek eylemi