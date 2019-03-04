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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.03.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

AK Partili Dağ: Seçimin sonucunu sandığa gitmeyen seçmen belirleyecek

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN Türk’te yaklaşan yerel seçimlerle ilgili konuştu. Dağ, "Son günlere kadar farklı bir durum olmazsa seçimin sonucunu sandığa gitmeyen seçmen belirleyecek" dedi.

İşte Hamza Dağ’ın CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’ya yaptığı açıklamalardan satır başları:

Son günlere kadar farklı bir durum olmazsa seçimin sonucunu sandığa gitmeyen seçmen belirleyecek. Buna CHP’nin kalesi olarak gördüğü yerler de dahil. CHP’deki aday belirleme tartışmaları seçmeni etkiledi.

Bizde de 16 yıldır yaşadığımız durumlardan son dönemlerde yaşadığımız durumlardan dolayı sandığa gitmeme temayülü direkt olarak her yerde değil bazı yerlerde ticaretin yoğun olduğu yerlerde söz konusu olabilir.

DSP’nin şu anda var olma sebebi CHP içindeki hayal kırıklığıdır. Bu seçimde bazı il ve ilçelerde başarılı netice alması her halükarda DSP gibi bir partinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

YENİ PARTİ İDDİALARI

Uzun zamandır, AK Parti içinden yeni bir parti çıkacağı söylemi yeni bir söylem değil. Şu ana kadar hakkında konuşulan arkadaşlarımız bir açıklama yapmadı. Onlar konuşana kadar bizim bir açıklama yapmamız doğru değil.

Kendine güvenen herkes bir siyasi parti oluşturma hak ve hukukuna sahiptir. Biz kendimize güveniyoruz.

Önümüzdeki 4 yıl 3 ay herhangi bir seçim yok. 2023 Haziranında büyük ihtimalle yerel seçim ve genel seçim birlikte yapılabilir.

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