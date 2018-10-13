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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.10.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

AK Parti'den Brunson açıklaması: Dayatmalara, tehditlere Türkiye prim vermedi

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AK Parti'den Brunson açıklaması: Dayatmalara, tehditlere Türkiye prim vermedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hapis cezası aldıktan sonra tahliye edilen Rahip Brunson için "ABD'nin dayatmalar karşısında onların verdiği takvimle hareket edilmesi söz konusu değildir. Suçu sabit görülerek belli bir ceza verildi ve tahliye edildi. Şu safhada yargısal aşama tamamlandı. Tüm haddini aşan ifadelere karşı başta cumhurbaşkanımız olmak üzere kimse prim vermemiştir. Yargısal akışın kendi takvimi içerisinde akması konusunda altı çizilmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları özetle şöyle: 

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

 Orada bir aksama, bir sıkıntı söz konusu değil. Kendi doğal akışı içerisinde konu devam ediyor.


BRUNSON'UN TAHLİYESİ

Eleştirileri takip ediyorum. Tek tek kim hangi eleştiriyi gündeme getirdi analiz etmeyeceğim. Genel olarak değerlendirme yaptığımızda şu net şekilde görülebilir.

 Amerikan tarafının tweetlerini, mesajlarını hatırlayalım. Orada belli 'bir saat verilerek, şu gün şu saatte bırakılmazsa şu tavırları koyacağız, yaptırımlar ortaya koyacağız' diyerek pek çok açıklama yapıldı. Son derece yadırgadığımız biçimde saat verdiler. Arkasından iki bakanımıza dönük karar aldılar. Başkan yardımcısı, Türkiye'ye dönük tweetlerini sabitlenmiş tweet haline getirdi.

Bu dayatmalar karşısında onların verdiği takvimle hareket etmesi söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın baştan beri tavrına dikkat edildiği zaman bu dayatmaları önemsemeyen ve Türkiye'nin kurumların kendi kararlarını vermesi konusundaki iradeleri korunması şeklinde tutum aldığı ortadadır.

Suçu sabit görülerek belli bir ceza verildi ve tahliye edildi. Şu safhada yargısal aşama tamamlandı.

O tweetler atıldığı zaman, açıklamalar yapıldığı zaman Türkiye'yi birileri tehdit etmeye kalktığı zaman Cumhurbaşkanımız tarafından prim verilmedi.

 Geçmişte nasıl, bugün nasıl davranılmıştır? Bazı arkadaşlarımızın hafıza tazelemesine gitmesinde fayda vardır. Geçmişte Türkiye'de ABD vatandaşlarının, yabancıların yargılanması söz konusu olduğunda geçmişte alınan tavırlar çok ilginçtir.

 Tüm haddini aşan ifadelere karşı başta cumhurbaşkanımız olmak üzere kimse prim vermemiştir. Yargısal akışın kendi takvimi içerisinde akması konusunda altı çizilmiştir.

Belli dayatmalar neticesinde bu kararlar alınacak olsaydı, eş zamanlı olarak ekonomik saldırılar yapıldığı zaman Türkiye o kararları alırdı. Türkiye dayatmalara teslim olmamıştır. Milli çıkarları temelinde, Türkiye'nin egemenlik haklarının korunması temelinde hukukunu sürdürmüştür.

Yanlış bir tutum var. ABD'yi eleştirmek yerine eleştiriyi içeri yöneltiyorlar.

 ABD yönetiminin de şuna dikkat etmesi gerekir. Bu dili hiçbir ülkeye kullanmamaları gerekir. Hele Türkiye gibi bir ülke için hiç kullanmamaları gerekir.

 Şunun unutulmaması gerekir, Amerikan yönetimi şimdiye kadar ki hukuk kurallarına, demokratik dillere uymayan yanlış bir tavır ortaya koymuştur. Türkiye hiçbir taviz vermemiştir, dayatmaların ifade edildiği noktada da geri adım atmamıştır. Cumhurbaşkanımız kurumların doğal akışı içinde çalışmasını savunmuştur. Verilen karar ortadadır.

KAYIP SUUDİ ARABİSTANLI GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI

Şundan herkes emin olsun. Çok yüksek bir ilgiyle, dinamizmle bu çalışmalar yürütülüyor. Eninde sonunda bu eylem nasıl olmuştur, bu şahıs nasıl kaybolmuştur? Saygın bir gazeteci nasıl ortadan kaldırılabilir? Nasıl bir eylem gerçekleştirmiştir? Ortaya çıkacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz ve ortaya çıkaracağız."

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