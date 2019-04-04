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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
04.04.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

AK Parti'den son dakika oy sayımı açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, sürecin devam ettiğini belirtti.

İtirazlar sonucunda bir kısım ilçelerde geçersiz oyların sayımına, bir kısım ilçelerde oyların tamamının sayımına, bir kısım ilçelerde de reddine ilişkin kararlar söz konusu olduğunu aktaran Yavuz, şöyle konuştu:
"Biz bu süreçleri devam ettiriyoruz ama bu süreçler sonucunda ortaya çıkan rakamları ve gerçeği de sizlere ifade etmek üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Bir rakam vermek istiyorum öncelikle, önemli bir rakam; 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur, 1 Nisan'dan itibaren 530 sandıkta yapılan düzeltme sonucu ortaya çıkan AK Parti lehine oy sayısı. Geçersiz oyların sayımına ilişkin bir rakam vermek istiyorum; 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adedi AK Parti lehine olduğu anlaşıldı. Bir başka sayı vermek istiyorum; bu da geçersiz oyların sayımına ilişkin değil de tüm oyların sayımına ilişkin bir rakam, 121 sandıkta 64 oy AK Parti'nin hanesine kaydedildi. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin bir tweet'ine rast geldim, diyor ki 'Tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin oyla Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor'... Çok manidar buldum. 'Sandıkları hiç açmayalım, hiç saymayalım, hiç kurcalamayalım' yaklaşımında olan Cumhuriyet Halk Partisinin geldiği nokta, çünkü her şeye güveniyoruz, bu budur, ne karıştırıyoruz yaklaşımından geldiğimiz nokta, 'Bu kadar geçersiz oyu biz de kabul ediyoruz ya da AK Parti'nin aleyhine yazılan oyu ama bu 13 binden aşağı inmez yaklaşımı'... Bu kadar oy düzeltildi, daha düzelteceklerimiz var, biraz Özgür Özel Bey endişeye kapılabilir."

"Çok miktarda oy sisteme girilmemiş"

Yavuz, elinde birkaç dosyayla geldiğini belirterek, Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldıkları ilçe seçim kurullarından girilen bir sayım döküm sonuç çizelgesinde çok miktarda oyun sisteme girilmediğini gördüklerini söyledi.

Sonrasında da girilen oyların farklı ve boş yazıldığını gördüklerini ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:
"Bunlar o kadar fazla ki. Daha bunlara ilişkin herhangi bir adım atmış değiliz. Maddi hata düzeltimine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Daha elimizde çok miktarda düzeltilecek sandık gördük, maddi hata yoluyla sayımın dışında. Onlar da henüz duruyor. Bir de tüm oyların sayıldığı, geçersiz oyların sayıldığı ilçe seçim kurulları var. Onlara ilişkin daha çok azı sayıldı. Dolayısıyla arada çok daha rakamların değiştiğini görmemiz mümkün. Bütün bunları niçin yapıyoruz biz. Tek amacımız var. Sonuçlar çok net bir şekilde ortaya çıksın. Milli irade, İstanbul'un iradesi sonuca çok net bir şekilde yansımış olsun."

Yavuz, yasal yolları kullandıklarını vurgulayarak, seçim kurullarına hataları düzelttirdiklerini, suistimalleri ve usulsüzleri yasal yolları kullanarak ortadan kaldırdıkları söyledi.

Seçim sistemine ve demokrasile güvendiklerini belirten Yavuz, "Seçim kurullarımıza da güveniyoruz. Bakınız bu düzeltmeler, bu sistem sayesinde oluyor. Bizim sorguladığımız sistem değil. Ama bu verileri girenler ve bu süreçlerde rol alanların hata, suistimal ve usulsüzlüklerini belirliyoruz ve bunları düzeltiyoruz. Göreceksiniz çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Bu biraz ona benziyor. Burada çok daha buluşacağız, çok daha farklı rakamları muhtemelen konuşmuş olacağız." diye konuştu.

Yavuz, "Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun kayıtlarında sayı, fark 19 bine düştü net şekilde ama daha düzeltilen oylardan sisteme girilemeyenler var." dedi.

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