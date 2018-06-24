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    AK Parti'den seçim sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 21:07 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

    İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

    Bugün Türkiye bir demokrasi şöleni yaşadı.

    İçişleri bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre son dönemleri en güvenli seçimlerinden birini yaşadık.

    Ülkemize hayırlı olsun.

    Seçim sonuçları hiçbir şüpheye mahal olmaksızın açıklanıyor.

    Her sandığın başında siyasi partilerin müşahitleri varken şu an itibariyle bütün siyasi partiler sonuçları beraberce takip ediyorlar.

    AK Parti iktidar olmanın sorumluluğu ile davranmaktadır.

    Özellikle AA'nın hedef konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. AA ıslak imzalı tutanakları alıyor ve giriyor.

    Devletin kurumları üzerinden oluşturulan bu ağır tahrik kabul edilebilir bir şey değil.


    SORU CEVAP

    Cumhurbaşkanı ile görüşmeniz oldum mu?

    Cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek. Sonuçlar tam anlamıyla açıklanana ve netleşene kadar bekleyeceğiz.

    Bu sonuçlar milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti bu sonuçlara yönelik son derece saygılı olmalıdır.

    Sonuçlar netleşince inşallah cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek ve bir balkon konuşması yapacaktır?

    Etiketler: seçim sonuçları , Mahir Ünal , son dakika , haberler
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