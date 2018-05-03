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    AK Parti'den kritik ziyaret

    Turan YILMAZ
    03.05.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Bugün cumhur ittifakında da hareketlilik sürüyor. İttifaka Ak Parti listesinden girmesi kesinleşen BBP'ye, Ak Parti'den ziyaret olacak.

    Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 14.00'te ziyaret edecek. İttifak detaylarının görüşüleceği bu ziyaretin ardından ortak açıklama yapılacak.

     

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    Etiketler: cumhur ittifakı , gündem
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