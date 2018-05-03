AK Parti'den kritik ziyaret

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 14.00'te ziyaret edecek. İttifak detaylarının görüşüleceği bu ziyaretin ardından ortak açıklama yapılacak.

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