AK Parti’den Kızılcahamam buluşması
AK Parti, 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı Kızılcahamam’da yapıyor. AK Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısının katıldığı kamp dün başladı.
‘SIFIR ATIK’ TANKLARI
Yalnızca kampa gelen davetlilerin konaklayabildiği otel çevresindeki tüm yollarda çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak kamp için yapılan hazırlıkları AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin denetledi. Otel çevresindeki hazırlıkları kontrol eden Şahin, gazeteciler için otelin dışında kurulan çadırı da ziyaret etti.
Kızılcahamam’da kampın yapıldığı otel çevresindeki çöp tenekeleri de yerlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın desteklediği ‘Sıfır Atık’ kampanyasında kullanılan özel çöp toplama tanklarına bıraktı. Çöp tenekelerini kaldıran Kızılcahamam Belediyesi yerine kâğıt, metal, cam, plastik ve organik çöpler ile pil gibi atıkların ayrı ayrı toplandığı özel ‘Sıfır Atık’ tankları koydu.
BAKANLAR SUNUM YAPACAK
Erdoğan’ın konuşmasının ardından kampta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir sunum yapacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bakanlıklarına ilişkin ayrı ayrı sunumlar yapacaklar. Ekonomideki gelişmeleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aktaracak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle