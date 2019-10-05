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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rıza ÖZEL / ANKARA
05.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AK Parti’den Kızılcahamam buluşması

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AK Parti’den Kızılcahamam buluşması

AK Parti, 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı Kızılcahamam’da yapıyor. AK Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısının katıldığı kamp dün başladı.

‘SIFIR ATIK’ TANKLARI

Yalnızca kampa gelen davetlilerin konaklayabildiği otel çevresindeki tüm yollarda çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak kamp için yapılan hazırlıkları AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin denetledi. Otel çevresindeki hazırlıkları kontrol eden Şahin, gazeteciler için otelin dışında kurulan çadırı da ziyaret etti.
Kızılcahamam’da kampın yapıldığı otel çevresindeki çöp tenekeleri de yerlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın desteklediği ‘Sıfır Atık’ kampanyasında kullanılan özel çöp toplama tanklarına bıraktı. Çöp tenekelerini kaldıran Kızılcahamam Belediyesi yerine kâğıt, metal, cam, plastik ve organik çöpler ile pil gibi atıkların ayrı ayrı toplandığı özel ‘Sıfır Atık’ tankları koydu.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Erdoğan’ın konuşmasının ardından kampta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir sunum yapacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bakanlıklarına ilişkin ayrı ayrı sunumlar yapacaklar. Ekonomideki gelişmeleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aktaracak.

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