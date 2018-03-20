Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AK Parti'den 'erken seçim' değerlendirmesi: Defalarca açıkladık...

    AK Parti'den 'erken seçim' değerlendirmesi: Defalarca açıkladık...

    AA
    20.03.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı, 2019 seçimleri ve dış politika konularında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ünal, Afrin'de arazinin temizlendikten sonra yerel meclislerin kurulacağını söylerken ABD ile görüşmelerin de nisan ayı başından itibaren sağlıklı bir şekilde devam edeceğini beklediğini söyledi. Mahir Ünal hem yerel hem de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de zamanında yapılacağının altını çizdi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

    Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine, "DEAŞ'ı alt eden güçler payesi verilen PYD/YPG'nin bir balon olduğunu", Türkiye'nin, 2 ayda Afrin bölgesini terörden temizleyerek gösterdiğini dile getiren Ünal, bölgede ilk etapta, arazinin temizlenerek sivillerin kullanacağı hale getirileceğini ve sonrasında da halkın kendi nüfuslarına göre temsil edilecekleri yerel meclisin kurulmasıyla Afrin'de de huzurun sağlanacağını ifade etti.

    Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin bir soru üzerine ise Ünal, 8 Mart'ta komisyonlar arası görüşmelerin başladığını ancak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması sonrasında yeni bir sürece girildiğini ifade etti. ABD tarafından sürekli farklı açıklamalar geldiğini dile getiren Ünal, "Bu çok seslilik, artık öyle bir noktaya geldi ki; en son 'biz oturalım ve komisyonlar bu süreci değerlendirsin' noktasına geldi ama Dışişleri Bakanlığında ortaya çıkan değişimle birlikte bu biraz ötelendi ve biraz ertelendi. Ben, nisan başından itibaren sağlıklı bir şekilde bu görüşmelerin tekrar başlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

    Türkiye'nin tezlerinin belli, kaygılarının son derece açık olduğunu ifade eden Ünal, Menbiç ve Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda, Amerika'nın Türkiye'ye verdiği sözler bulunduğunu anımsattı. Ünal, "Biz de bu konuda açık bir şekilde şunu söylüyoruz; sadece Münbiç değil, aynı zamanda Ayn El Arap'tan yukarıya Kamışlı'ya kadar bizim bütün sınır hattımızda herhangi bir şekilde, bir terör unsurunun bulunmasına tahammülümüz olmadığını ifade ettik." dedi.


    Erken seçim iddialarının hatırlatılması üzerine ise Ünal, "Cumhurbaşkanımız ve biz sözcüler defalarca açıkladık, seçimler kendi tarihinde olacak. Bu konuda son derece hassasız. Yani hem yerel seçimlerin 2019 Mart, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin de 2019 Kasımı'nda olacağını söyledik." karşılığını verdi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (20.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: 2019 seçimleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri