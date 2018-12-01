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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.12.2018 - 16:47, Son Güncelleme:

AK Parti'den çarpıcı uyarı: Ses kayıtları bize ulaştı, savcılığa bildirin

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AK Parti'den çarpıcı uyarı: Ses kayıtları bize ulaştı, savcılığa bildirin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, aday adayları ve belediye başkanlarına ulaşan bazı kişilerin, "kamuoyu araştırması yapıp AK Parti Genel Merkezi'ne sunduklarını" söyleyerek, menfaat temin ettikleri yönünde duyumlar aldıklarını açıkladı. Bu tip olaylara ilişkin ses kayıtlarının kendilerine ulaştığını belirten Dağ, "Bu konuda bize gelenleri adli makamlarla doğrudan paylaşıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Dağ, Manisa'nın Demirci ilçesinde vefat eden yakını emekli imam İbrahim Yörük'ün Alaca Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Daha sonra Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile yapımı devam eden kent merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Dağ, burada yaptığı açıklamada, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kamuoyu araştırması yaptığını iddia eden kişi ve firmaların sayısının arttığını, bu konuda bazı suistimaller yaşandığını belirtti.

Geçen yıllardaki seçimlerde de benzer suistimallerle karşılaştıklarına işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"Aday adaylarımıza ve belediye başkanlarımıza ulaşan bazı insanların, 'kamuoyu araştırması yapıp AK Parti Genel Merkezi'ne sunduklarını' söyleyerek menfaat temin ettikleri yönünde bazı duyumlar alıyoruz. Aday adaylarımız ve belediye başkanlarımızdan bu tarzda kişilere taviz vermemelerini, bunlarla irtibat içinde olmamalarını, kendilerini arayanlar varsa bunları savcılığa ve AK Parti Genel Merkezi'ne bildirmelerini istiyorum. Bu tip olaylara ilişkin ses kayıtları bize ulaştı. Bu konuda adaletten sapmadan, hakka ve hukuka uygun karar vermeye gayret ediyoruz. Birilerinin bu parti üzerinden menfaat temin etmesine hiçbir şekilde gönlümüz razı değil. Bunlara karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyarız. Bu konuda bize gelenleri adli makamlarla doğrudan paylaşıyoruz."

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ

Yerel seçimler için AK Parti ve MHP arasında yürütülen ittifak görüşmelerinin devam ettiğini bildiren Dağ, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Güney Amerika temaslarının ardından yurda dönmesiyle iki genel başkanın bir araya geleceğini, görüşmelerin net bir pozisyona ulaşacağını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin aday gösterilmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihat Bey, belediyecilik anlamında Denizli'de önemli hizmetler yapmıştır. Belediyeciliği bilen, bu konuda bir vizyon ortaya koymuş bir yapıya sahip. Ekonomi Bakanlığı döneminde de İzmir'e önemli hizmetler yapmıştır. Bölgeyi iyi bilen birisi. Kendisi ile beraber güzel bir kampanya dönemi geçireceğiz. Nihat Bey çok güzel söyledi, İzmir'e kendimizi vereceğiz."

 

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