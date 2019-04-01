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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

AK Parti'den bir açıklama daha: 'Belgeli şekilde birtakım usulsüzlükler söz konusu'

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AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. "AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oylar çok yüksek." diyen Yavuz, "Son derece belgeli şekilde bir takım usulsüzlükler söz konusu." dedi. Yavuz, "Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken, başka partilere yazılmıştır. Yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'un gazetecilere yaptığı açıklama şöyle:

"Çok hızlı bir şekilde sonuç alma ve bunları çok gerçekçi şekilde derleme konusunda önemli bir noktadayız.

Bilgilerimize çok güveniyoruz. Bu bilgilere baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan girilen sonuçlar geldikçe bu biraz bizim aleyhimize dönmeye başladığını gördük.

Sistemimize güvendiğimiz için geceli gündüzlü hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul İlTeşkilatımız'a yardım için İstanbul'dayız.

Gerçekten bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden yer yer usulsüzlüklere rastladığımızı ifade etmek istiyorum.

İstanbul'da geçersiz oylar çok yüksek. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oylarının yüksek olması daha da dikkat çekici.

Göreceksiniz ki son derece belgeli şekilde bir takım usulsüzlükler söz konusu.

Mesela 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı sandık sonuç tutanaklarının, aynı şekilde partili görevliler alıyor... Seçim sonucu sayım çizelgesi var. Bu çizelgeleri İlçe seçim kurulu yükledikçe görüyoruz. Çok çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum.

Sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgelerinin karşılaştırmasında, sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken, başka partilere yazılmıştır.Yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek. İnşallah en son YSK'nın sonuçları bizleri bağlayacak.

İtiraz bizim de hakkımız bu süreçleri işletiyoruz. Bizim aleyhimize çok büyük kaydırmalar söz konusu."

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