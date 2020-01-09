AK Parti’den ‘Avustralya yangını’ açıklaması

Sözcü Çelik, Twitter'dan Avustralya'da meydana gelen yangınlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Avustralya'da rekor düzeydeki hava sıcaklığı nedeniyle çıkan, kuraklıkla birlikte 4 aydır devam eden büyük yangından ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduklarını belirten Çelik, "Yangın sebebiyle oluşan kayıpların acısını paylaşıyor, felakette hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diliyoruz. Yaşamını yitiren 1,25 milyar hayvandan ve yok olan 8 milyon hektar ormandan ötürü üzüntülerimizi iletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli sebeplerle aşırı çoğaldığı ve su sorununa yol açtığı gerekçesiyle 10 bin kadar devenin vurularak öldürüleceği haberini de endişeyle karşıladıklarını işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Avustralya hükümetine farklı bir çözüm bulmalarının gerektiğine dair çağrımızı dile getiriyoruz. Avustralya, develeri öldürmek için kullanacağı kaynakları farklı yöntemler bularak, yaşatmak için kullanabilir. Yangından dolayı insanlar hayatını kaybetti, hayvan ve bitkiler, canlılar yok oldu. Bu acıya, develeri öldürmek gibi acımasız bir eylemi eklemek son derece yanlış olur."

İnsanın doğaya her radikal müdahalesinin büyük acıların yaşanmasına yol açtığına dikkati çeken Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel ısınma nedeniyle 50 yıl sonra Avustralya kıtasında kış ayının tamamen son bulacağına dair araştırmalar son derece kaygı verici. Binlerce deveyi öldürerek doğanın dengesine kavuşacağını ve su kaynaklarının korunacağını ummak, insani bir yaklaşım olmaz, doğayı da korumaz. Farklı ve insani çözümler bulunması mümkündür. İnsana yakışan çözümler, gelecek nesillere bırakılacak doğal mirası da korur. İnsan, toprak, hava, su, hayvanlar, bitkiler aynı dünyada kader arkadaşlarıdır. Kaderleri birbirine bağlıdır. Birinin kaderi diğerinden ayrılmaz. Hayvana ve doğaya şiddet yoluyla insani bir yaşam elde edilemez. Bu dünyada kader arkadaşlarımızla kaderimiz birdir."