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    AK parti'de yerel seçim hazırlığı: İşleri toparlayın, çukurları kapatın

    Nuray BABACAN / ANKARA
    14.04.2018 - 01:15 | Son Güncelleme:

    HAZİRAN sonunda yapılması planlanan büyük kongrenin ardından, yerel seçimlere ağırlık vermeyi planlayan AK Parti yönetimi, bir süreden beri mevcut belediye başkanlarına ‘halkla ilişkilerini’ doğru yönetmeleri için uyarılarda bulunuyor.

    AK partide yerel seçim hazırlığı: İşleri toparlayın, çukurları kapatınAK Parti yönetiminden belediye başkanlarına son olarak “2019 mart ayında yerel seçimler, kasımda milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. İlk sonucun diğerini etkilemesi kaçınılmazdır. Şimdiden sahayı adım adım gezmeye başlamanız gerekiyor. Belediyelerimizin artık, işleri toparlama, çukurları kapatma ve üst yapıya yönelik icraatlarla şehri güzelleştirme zamanı gelmiştir. Seçime kadar sıkı bir çalışma yürütmeliyiz” uyarısı yapıldığı öğrenildi. Belediye başkanlarıyla yapılan toplantılarda da başkanların performansı araştırmalarla analiz edildi.

    İSİM SORULACAK
    Belediye başkanlarına ‘projelerini tamamlamaları, vatandaşlarla güçlü ve yakından bağ kurmaları, sahada olmaları, seçim vaatlerini hayata geçirmeleri, yanlış uygulama ve anlaşılmalara son vermeleri, parti teşkilatı ile olan sorunları gidermeleri, örgütle birlikte çalışmaları’ konusunda uyarılar yapıldığı öğrenildi. Belediye başkanlarına, “CV’nizi düzeltin, referansınız kendiniz olacaksınız” denildi.

    AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük iller için özel çalışma yapacak ve ‘prestij aday’ belirleyecek. Büyük iller için belirleyeceği adaylarda, illerin seçmen profilinin yanı sıra, başkanların kamuoyundaki karşılığı da önem taşıyor. Bu nedenle, AK Parti yaz sonunda başta üç büyük il olmak üzere seçmenlere anket yoluyla kimi belediye başkanı görmek istediklerini soracak. Bu anketlerde mevcut belediye başkanları da olacak. Analizler sonucunda üzerinde uzlaşılan isimler aday olarak açıklanacak. Özellikle İstanbul ve Ankara için mevcut belediye başkanlarının şansının az olduğu, son anketlerdeki beğeni oranının belirleyici olacağı ifade ediliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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