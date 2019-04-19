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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti’de yenilenme

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
AK Parti’de yenilenme

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerden sonra partide yapılması beklenen ‘yenilenme’ hareketini örgütten başlatıyor. Erdoğan, AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın hazırladığı rapordan yola çıkarak görev değişiklikleri yapacak.

YEREL SEÇİM RAPORU

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan önceki gün AK Parti Teşkilat Başkanlığı yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıda, örgütün yerel seçim performansları masaya yatırıldı. Teşkilat Başkanlığı’nın seçim sürecinde örgütte saptadığı eksikliklerle ilgili raporu görüşüldü. Seçim sürecinde ‘zafiyet gösterenler, performansı düşük olanlar, çalışmayıp da çalışıyor gibi görünenler, adayı yeteri kadar sahiplenmeyenler, parti içinde dedikodu üretenler, adayla ters düşen ve toplumun tepkisini çekenler’ raporla saptandı.

Toplantıda, 10’un üzerinde il başkanı ve bazı ilçe yöneticilerinin bu kapsamda görevden alınması gündeme geldi. Hazırlanan raporda yer alan bazı il başkanlarının görevden alınmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıktığı öğrenildi. Toplantıda, seçim sonuçlarına ilişkin sorumluluğun tamamının örgüte mal edilmesinin doğru olmadığı, adaylarla da ilgili sorun yaşandığını dile getirenler oldu.

YANLIŞ ADAY ANALİZİ

Erdoğan’ın bu değerlendirmelere hak vererek, “Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu maalesef. Yanıldıklarımız oldu” dediği öğrenildi. Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirirken, “Teşkilatlarımız kötümser olmasın, moralini bozmasın. Seçimin kazananı biziz. Kaybettiğimiz yerlerdeki farklar ise çok düşük. Bu moral bozukluğunu anlamış değilim. Bundan sonra önümüze bakacağız” dedi.
Görevden alınması gündeme gelen bazı iller arasında seçim kazanılan yerler de olduğu öğrenildi. Partide yeniden yapılanma çalışmaları sürerken, geçen hafta İzmir İl Başkanı, dün de Karaman ve Çankırı il başkanları istifa etti. Ankara ve İstanbul’la ilgili kararı Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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