AK Parti’de yenilenme
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerden sonra partide yapılması beklenen ‘yenilenme’ hareketini örgütten başlatıyor. Erdoğan, AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın hazırladığı rapordan yola çıkarak görev değişiklikleri yapacak.
YEREL SEÇİM RAPORU
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan önceki gün AK Parti Teşkilat Başkanlığı yönetimiyle bir araya geldi. Toplantıda, örgütün yerel seçim performansları masaya yatırıldı. Teşkilat Başkanlığı’nın seçim sürecinde örgütte saptadığı eksikliklerle ilgili raporu görüşüldü. Seçim sürecinde ‘zafiyet gösterenler, performansı düşük olanlar, çalışmayıp da çalışıyor gibi görünenler, adayı yeteri kadar sahiplenmeyenler, parti içinde dedikodu üretenler, adayla ters düşen ve toplumun tepkisini çekenler’ raporla saptandı.
Toplantıda, 10’un üzerinde il başkanı ve bazı ilçe yöneticilerinin bu kapsamda görevden alınması gündeme geldi. Hazırlanan raporda yer alan bazı il başkanlarının görevden alınmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıktığı öğrenildi. Toplantıda, seçim sonuçlarına ilişkin sorumluluğun tamamının örgüte mal edilmesinin doğru olmadığı, adaylarla da ilgili sorun yaşandığını dile getirenler oldu.
YANLIŞ ADAY ANALİZİ
Erdoğan’ın bu değerlendirmelere hak vererek, “Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu maalesef. Yanıldıklarımız oldu” dediği öğrenildi. Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirirken, “Teşkilatlarımız kötümser olmasın, moralini bozmasın. Seçimin kazananı biziz. Kaybettiğimiz yerlerdeki farklar ise çok düşük. Bu moral bozukluğunu anlamış değilim. Bundan sonra önümüze bakacağız” dedi.
Görevden alınması gündeme gelen bazı iller arasında seçim kazanılan yerler de olduğu öğrenildi. Partide yeniden yapılanma çalışmaları sürerken, geçen hafta İzmir İl Başkanı, dün de Karaman ve Çankırı il başkanları istifa etti. Ankara ve İstanbul’la ilgili kararı Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor.
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