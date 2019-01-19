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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AK Parti’de üç il analizi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
AK Parti’de üç il analizi

AK Parti’de yerel seçimlere yönelik olarak, üç büyükşehirle ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara için sık sık araştırma yapılıyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın isminin İstanbullular tarafından benimsendiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti yönetimine, “Hedefi yüksek tutun. Büyük fotoğrafı görün, yerel hesaplara takılıp kalmayın” uyarısında bulundu. AK Parti kurmayları, belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından, kampanya planlarını adaylara ve bölgesel faktörlere göre gözden geçirmeye başladı. Değerlendirmelere göre, İstanbul’da Binali Yıldırım seçmen tarafından çok çabuk kabul gördü. Tanınan ve popüler biri olmasının da buna katkı sağladığı belirtiliyor. Yıldırım’ın iş dünyasıyla ilişkilerinin iyi olmasının da avantaj olduğu öne sürülüyor. Millet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu’nun da her geçen gün artan ivmesine karşı, partinin yeni stratejiler belirlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

ANKARALILIK SORUNU

Cumhur ittifakının Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin Ankaralı olmamasının en çok kullanılan dezavantajı olduğu belirtiliyor. Parti yönetimi, Özhaseki’nin memleketi yerine, belediye başkanlığı ve yerel yönetimler deneyimi üzerine kampanya kurarak, bu algının önüne geçmeye çalışıyor. Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş’ın Ankaralı seçmende Özhaseki’den daha fazla karşılığı olduğu dile getiriliyor.

İZMİR’E FARKLI BAKIŞ

Eski Bakan Nihat Zeybekci’nin İzmir adayı yapılmasına rağmen partide İzmir’le ilgili hiçbir beklenti dile getirilmiyor. CHP’nin İzmir’deki aday belirleme krizine rağmen bu ilde oyların yükseltilmesine yönelik strateji izleniyor. Erdoğan’ın İzmir ziyaretinden memnun kaldığı ve “İl başkanını eleştiriyorlardı ama çok iyi miting yaptık. İl başkanının işi de budur. Tabanı canlı tutmak. İzmir’e canlılık gelmiş” dediği öğrenildi. AK Parti kulislerinde, bu seçimlerde seçmenin farklı bir taktik izleme olasılığı da konuşuluyor. Seçmeninin farklı mesaj verebileceği, örneğin il belediye başkanlığında farklı, ilçede farklı oy kullanabileceğini öne sürenler bulunuyor. Bu durumun genel seçimlerde cumhurbaşkanına verilen oy ile partiye verilen oy arasındaki fark gibi olabileceği iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak da “Seçmen iktidardan vazgeçmese de, bazı yerlerde aday seçimi, bazı yerlerde ittifak tercihleri nedeniyle farklı mesaj verebilir” görüşü dile
getiriliyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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