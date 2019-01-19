AK Parti’de üç il analizi
AK Parti’de yerel seçimlere yönelik olarak, üç büyükşehirle ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Özellikle İstanbul ve Ankara için sık sık araştırma yapılıyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın isminin İstanbullular tarafından benimsendiği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti yönetimine, “Hedefi yüksek tutun. Büyük fotoğrafı görün, yerel hesaplara takılıp kalmayın” uyarısında bulundu. AK Parti kurmayları, belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından, kampanya planlarını adaylara ve bölgesel faktörlere göre gözden geçirmeye başladı. Değerlendirmelere göre, İstanbul’da Binali Yıldırım seçmen tarafından çok çabuk kabul gördü. Tanınan ve popüler biri olmasının da buna katkı sağladığı belirtiliyor. Yıldırım’ın iş dünyasıyla ilişkilerinin iyi olmasının da avantaj olduğu öne sürülüyor. Millet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu’nun da her geçen gün artan ivmesine karşı, partinin yeni stratejiler belirlemeye çalıştığı ifade ediliyor.
ANKARALILIK SORUNU
Cumhur ittifakının Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin Ankaralı olmamasının en çok kullanılan dezavantajı olduğu belirtiliyor. Parti yönetimi, Özhaseki’nin memleketi yerine, belediye başkanlığı ve yerel yönetimler deneyimi üzerine kampanya kurarak, bu algının önüne geçmeye çalışıyor. Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş’ın Ankaralı seçmende Özhaseki’den daha fazla karşılığı olduğu dile getiriliyor.
İZMİR’E FARKLI BAKIŞ
Eski Bakan Nihat Zeybekci’nin İzmir adayı yapılmasına rağmen partide İzmir’le ilgili hiçbir beklenti dile getirilmiyor. CHP’nin İzmir’deki aday belirleme krizine rağmen bu ilde oyların yükseltilmesine yönelik strateji izleniyor. Erdoğan’ın İzmir ziyaretinden memnun kaldığı ve “İl başkanını eleştiriyorlardı ama çok iyi miting yaptık. İl başkanının işi de budur. Tabanı canlı tutmak. İzmir’e canlılık gelmiş” dediği öğrenildi. AK Parti kulislerinde, bu seçimlerde seçmenin farklı bir taktik izleme olasılığı da konuşuluyor. Seçmeninin farklı mesaj verebileceği, örneğin il belediye başkanlığında farklı, ilçede farklı oy kullanabileceğini öne sürenler bulunuyor. Bu durumun genel seçimlerde cumhurbaşkanına verilen oy ile partiye verilen oy arasındaki fark gibi olabileceği iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak da “Seçmen iktidardan vazgeçmese de, bazı yerlerde aday seçimi, bazı yerlerde ittifak tercihleri nedeniyle farklı mesaj verebilir” görüşü dile
getiriliyor.
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