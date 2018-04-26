AK Parti'de üç ayaklı seçim stratejisi

27 Nisan’da Ankara’da yol haritası, 6 Mayıs’ta İstanbul’da manifestosu açıklanacak olan seçimlerin startı 28 Mayıs’ta İzmir’de verilecek. Ramazan’ın seçim sürecine pozitif etkisinin olacağı hesaplanırken gündüz mitingler, akşam iftarlar, gece sahur programlarının olduğu üç ayaklı seçim planıyla yeni sistem halka anlatılacak.

KÜRT SEÇMENE ÖZEL MESAJ

AK Parti’de üst üste yapılan MYK ve MKYK toplantılarında 24 Haziran’da izlenecek yol haritası da ortaya çıkarıldı. Buna göre mitingler, Erdoğan’ın 13-15 Mayıs’ta gideceği İngiltere dönüşünde tempolu şekilde başlatılacak. Ramazan ayı göz önünde bulundurularak 15 Mayıs’tan sonraki 40 günlük sürede 24 saat esaslı bir kampanya stratejisi izlenecek. Bu kapsamda Türkiye’nin tamamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, mitingler yapacak. Erdoğan ile Yıldırım, İstanbul, Ankara, İzmir gibi seçmen potansiyelinin yüksek olduğu üç büyük şehirde birlikte miting yapacak.

Yine üç büyük şehirdeki ilçelerde farklı tarihlerde mitingler planlanacak. Erdoğan’ın Doğu ve Güneydoğu’daki Diyarbakır, Van, Mardin gibi illerde Kürt seçmene yönelik özel mesajlar vereceği de ifade ediliyor.

81 İLDE MİTİNG

Böylece AK Parti’nin 24 Haziran’a kadar 81 il ve 20’nin üzerinde ilçede miting yaparak halka Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve MHP ile kurulan ittifakı anlatması öngörülüyor. Erdoğan, mitingler haricinde Ramazan ayı içindeki iftar programlarına katılacak. 24 saat esasına göre izlenecek strateji doğrultusunda Erdoğan’ın bazı sahur programlarına katılarak mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 24 Haziran’a yaklaştıkça artan tempoda televizyon programlarına katılacak. AK Parti’nin 16 yıllık serüveni, icraatlar, 24 Haziran seçimlerinin önemi ve Erdoğan’ın mesajları sosyal medya ve telefonlar üzerinden anlık olarak halka bildirilecek.

RAMAZAN’IN OLUMLU ETKİSİ

AK Parti’nin erken seçime rağmen Ramazan ayını kampanya sürecine olumlu etkisi olacağını hesaplıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, cuma günü AK Parti Genel Merkezi’nde yapılacak İl Başkanları Toplantısında seçimlerle ilgili yol haritasını açıklayacak. 28 Nisan’da İzmir İl Kongresi’nde seçim startını verecek olan Erdoğan ile Yıldırım, 6 Mayıs’ta ise İstanbul’da seçim manifestosunu kamuoyuna duyuracak.

ENFLASYON VE FAİZ VURGUSU

Seçim manifestosunda AK Parti’nin 16 yıllık icraatlarının yanısıra, 2023’e dönük çılgın projelerin yer alacağı belirtiliyor. Seçim vaatlerinin tüm kesimlere dokunacak projelerden ve ekonomi ağırlıklı olacağı belirtiliyor. Seçim vaatleri arasında enflasyonun düşürülmesi, faizlerin aşağı indirilmesi, teşviklerin arttırılmasına dönük özel vurgular olacak.