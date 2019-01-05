AK Parti’de Manisa için ittifak eleştirisi
AK Parti eski Manisa milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından cumhur ittifakı kapsamında Manisa’nın MHP’ye bırakılacak olmasını eleştirdi.
Özdağ, “Yanlışa yanlış diyemeyenler o yanlışın vebaline ortak olur. Manisa Büyükşehir Belediyesi AK Parti tabanının anasının ak sütü gibi hakkıdır. Bu karar doğru olmamıştır” dedi. Özdağ Twitter’da şunları yazdı:
“Açık ara birinci olduğumuz bir yerde büyükşehir belediye başkanlığının bir başka partiye verilmesini izah edemiyorum. Emeğe saygı adaletin bir gereğidir. Emek verenin lütufa ihtiyacı yoktur. Artık olup biteni değerlendirmek tabanımızın vicdanına kalmıştır.” Özdağ, Hürriyet’in sorusu üzerine, “Kırgınlık ve kızgınlıklarımız var. Manisa AK Parti’nin hakkı” dedi. Özdağ, Manisa’da başkanlığa adaylığını açıklamıştı.
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