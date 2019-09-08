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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN / ANKARA  
08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AK Parti’de ‘Kuran kursu’ incelemesi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
AK Parti’de ‘Kuran kursu’ incelemesi

BAZI dernek ve vakıfların işlettiği yatılı Kuran kurslarında son dönemlerde sık sık gündeme gelen ‘taciz ve cinsel istismar’ iddiaları, AK Parti içerisinde tartışma yarattı.

Partide yönetici konumunda olan bazı siyasiler, bu konunun yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Hafızlık eğitiminin sadece imam hatip okullarına bağlı olarak kurulan proje hafızlık okullarında verilmesi, yatılı Kuran kurslarına izin verilmemesi tartışılıyor.

YATILI KURAN KURSLARI

Son olarak İstanbul Ümraniye’de Fıkıh-Der’e ait yatılı kurstaki 6 öğrencinin öğretmenlerine yönelik cinsel istismar iddiasında bulunması, tarikat ve cemaatler tarafından işletilen Kuran kurslarında daha önce yaşanan benzer sorunlara dikkat çekilmesine neden oldu. Yatılı Kuran kurslarının AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM’nin yeni döneminde araştırma önergesi olarak gündeme taşınması tartışılıyor.

SADECE MEB EĞİTİMİ

Yatılı Kuran kurslarına son verilmesi,
hafızlık eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden imam hatip okulları aracılığıyla yapılması önerilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir süre önce uygulamaya koyduğu ancak sadece büyük şehirlerde bulunan imam hatiplere ‘Proje Hafız Okulları’nın sayısının arttırılması isteniyor.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde bulunan bu okullarda, hafız olmak isteyenler, aynı zamanda imam hatip okullarının orta bölümlerindeki derslere devam ediyor. AK Partililer, bu sistemin yaygınlaştırılarak, tarikat ve cemaatların Kuran kursları yerine buraların tercih edilmesinin sağlanabileceğini dile getiriyorlar.

PARA TOPLUYORLAR

Bu çalışmanın ekim ayında TBMM’nin yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi için hem Cumhurbaşkanlığı hem de parti yönetiminde değerlendirileceği öğrenildi. AK Parti kurmayları, özellikle Anadolu kentlerinde hafızlık eğitimine vatandaşların ilgi gösterdiğini, bazı cemaat ve tarikatların da bunu istismar ederek para topladığını dile getiriyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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