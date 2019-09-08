AK Parti’de ‘Kuran kursu’ incelemesi
BAZI dernek ve vakıfların işlettiği yatılı Kuran kurslarında son dönemlerde sık sık gündeme gelen ‘taciz ve cinsel istismar’ iddiaları, AK Parti içerisinde tartışma yarattı.
Partide yönetici konumunda olan bazı siyasiler, bu konunun yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Hafızlık eğitiminin sadece imam hatip okullarına bağlı olarak kurulan proje hafızlık okullarında verilmesi, yatılı Kuran kurslarına izin verilmemesi tartışılıyor.
YATILI KURAN KURSLARI
Son olarak İstanbul Ümraniye’de Fıkıh-Der’e ait yatılı kurstaki 6 öğrencinin öğretmenlerine yönelik cinsel istismar iddiasında bulunması, tarikat ve cemaatler tarafından işletilen Kuran kurslarında daha önce yaşanan benzer sorunlara dikkat çekilmesine neden oldu. Yatılı Kuran kurslarının AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM’nin yeni döneminde araştırma önergesi olarak gündeme taşınması tartışılıyor.
SADECE MEB EĞİTİMİ
Yatılı Kuran kurslarına son verilmesi,
hafızlık eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden imam hatip okulları aracılığıyla yapılması önerilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir süre önce uygulamaya koyduğu ancak sadece büyük şehirlerde bulunan imam hatiplere ‘Proje Hafız Okulları’nın sayısının arttırılması isteniyor.
İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde bulunan bu okullarda, hafız olmak isteyenler, aynı zamanda imam hatip okullarının orta bölümlerindeki derslere devam ediyor. AK Partililer, bu sistemin yaygınlaştırılarak, tarikat ve cemaatların Kuran kursları yerine buraların tercih edilmesinin sağlanabileceğini dile getiriyorlar.
PARA TOPLUYORLAR
Bu çalışmanın ekim ayında TBMM’nin yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi için hem Cumhurbaşkanlığı hem de parti yönetiminde değerlendirileceği öğrenildi. AK Parti kurmayları, özellikle Anadolu kentlerinde hafızlık eğitimine vatandaşların ilgi gösterdiğini, bazı cemaat ve tarikatların da bunu istismar ederek para topladığını dile getiriyor.
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