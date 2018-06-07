AK Parti'de dikkat çeken reklamlar

AK Parti, seçim beyannamesinde yer alan icraatlarını, bu seçimde farklı bir yoldan da duyuruyor.



İnternet kullanıcıları; gündem ve ihtiyaçları ile alakalı yaptığı aramaların sonuçlarında AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan icraatları ile karşılaştı.



Otomobil kredisi arayan kullanıcılara yerli otomobil müjdesi, uçak bileti arayanlara 3. Havalimanı, iş ilanı, işsizlik maaşı ile ilgili arama yapan kullanıcılara “Uzmanlaştırılmış Meslek Edinme Merkezi”, SGK, emekli maaşı gibi aramalarda ise emeklilere verilecek 1.000 TL bayram ikramiyesini duyurdu.



AK Parti’nin icraatları ile ilgili diğer reklamlar ise şöyle;









