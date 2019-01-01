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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.01.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kimdir?

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AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kimdir?

Halihazırda Altındağ Belediye Başkanı görev yapan Veysel Tiryaki'nin AK Parti'den Yenimahalle Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği açıklandı. Bu gelişmenin ardından başta Yeni Mahalle'de ikamet eden vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi, Veysel Tiryaki'nin kim olduğunu internette araştırıyor. Peki, Veysel Tiryaki kimdir? İşte, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryakİ'nin biyografisi...

Dr. Veysel Tiryaki, 1965 yılında Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Yukarıdüğer Köyü'nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Bolu'da tamamladı

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Maliye Bakanlığı'nda Denetim Elemanı olarak görev yaptıktan sonra kaymakamlık sınavını kazanarak, yeni görevine başladı. 1990 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri olarak Ağaçören (Aksaray), Tufanbeyli (Adana), Hasankeyf (Batman) ve Arhavi (Artvin) ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı.

2003 yılında Ankara'ya tayini çıktı. İçişleri Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2004 yılında memuriyetten istifa etti ve AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanlığı için aday oldu.

29 Mart 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanı adayı gösterildi ve Ankara'da en yüksek oy oranı ile tekrar seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerini de kazandı.

1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı'nda Doktorasını tamamladı.
Evli, üç çocuğu var ve iyi derecede İngilizce biliyor.

 

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