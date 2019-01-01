AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kimdir?
Halihazırda Altındağ Belediye Başkanı görev yapan Veysel Tiryaki'nin AK Parti'den Yenimahalle Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği açıklandı. Bu gelişmenin ardından başta Yeni Mahalle'de ikamet eden vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi, Veysel Tiryaki'nin kim olduğunu internette araştırıyor. Peki, Veysel Tiryaki kimdir? İşte, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryakİ'nin biyografisi...
Dr. Veysel Tiryaki, 1965 yılında Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Yukarıdüğer Köyü'nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Bolu'da tamamladı
1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre Maliye Bakanlığı'nda Denetim Elemanı olarak görev yaptıktan sonra kaymakamlık sınavını kazanarak, yeni görevine başladı. 1990 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri olarak Ağaçören (Aksaray), Tufanbeyli (Adana), Hasankeyf (Batman) ve Arhavi (Artvin) ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı.
2003 yılında Ankara'ya tayini çıktı. İçişleri Bakanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2004 yılında memuriyetten istifa etti ve AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanlığı için aday oldu.
29 Mart 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında ikinci kez AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanı adayı gösterildi ve Ankara'da en yüksek oy oranı ile tekrar seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerini de kazandı.
1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda master programını tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim Dalı'nda Doktorasını tamamladı.
Evli, üç çocuğu var ve iyi derecede İngilizce biliyor.
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