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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nuray BABACAN - ANKARA
26.09.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

AK Parti teklifi inceliyor: 173 suç af kapsamında

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
AK Parti teklifi inceliyor: 173 suç af kapsamında

MHP’nin Meclis gündemine taşıdığı af teklifi AK Parti tarafından tüm açılardan değerlendiriliyor. AK Parti yönetimi ile Cumhurbaşkanlığı danışmanları tarafından teklifle ilgili hazırlanan rapor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Yapılan ilk incelemelerde metnin, ‘teknik ve hukuki açıdan’ da sorun taşıdığı öne sürüldü. Hazırlanan raporların ardından AK Parti, teklife destek verip vermeyeceğine veya destek vermesi durumunda düzenlemenin ‘sınırlarının ne olacağına’ karar verecek. Bazı suçların kapsam dışına çıkarılması, bazılarının da kapsama alınmasına ilişkin öneriler de bu çalışmanın konusu olacak. AK Parti, teklifin gündeme gelmesi durumunda normal bir yasa değişikliği mi veya özel af statüsünde mi işlem görüp görmeyeceğiyle ilgili de değerlendirme yapacak.

ÜÇ KRİTER VURGUSU

Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerinde yaklaşık 250 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. MHP’nin af teklifinin, 162 bin 989 tutuklu ve hükümlüyü ayrıca torbacılık, hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu satıcılığı, zimmet, rüşvet, ihaleye fesat, irtikap, suç delillerini yok etme, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, inşaat ve yıkımla ilgili suçlar, çevrenin kirletilmesi, içecek-yiyeceklere zehir katma, bozulmuş gıda-ilaç ticareti, sağlığı tehlikeye sokacak ilaç yapma-satma gibi 173 ayrı suçu kapsadığı saptandı. AK Parti açısından diğer önemli sorunun, bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’ne yapılan itirazlarla genel affa dönüşmesi ve ‘Rahşan Affı’nda gündeme gelen sorunların yeniden yaşanması olduğu belirtiliyor. Hukukçu siyasetçilere göre, bu metnin adı ne olursa olsun, ‘af’ olarak işlem görecek. Hukukçu AK Partililer, afla ilgili üç kritere dikkat çekiyor: “Eğer bir düzenleme geçiciyse, müdahaleyi yargı değil yasama organı yapıyorsa, düzenleme işlenmiş suçları da kapsıyorsa bunun adı aftır. ‘Erteleme, indirim, şartlı salıverme’ gibi ifadeler bunun af olduğu gerçeğini değiştirmez.”

‘RAHŞAN AFFI’ TRAVMASI

Kulislerdeki değerlendirmeler şöyle: “Bir suça öngörülen ceza bellidir. Yargının buna ilişkin verdiği hüküm somutlamadır. Yasamanın müdahalesi ise aftır. Anayasa’nın 87. maddesine göre, bu üç kriteri taşıyan her düzenleme af muamelesi görür. Kanunun ilgili maddesini değiştirmek ve ceza oranlarını yeniden belirlemek tabii ki yasamanın ve iktidarın hakkıdır. Ancak bunun işlenmiş suçları kapsaması ve süreli uygulanması bunu af yapar. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin Rahşan Ecevit affında olduğu gibi alacağı bir genişletme kararıyla toplumda yeni bir travma yaşanma olasılığı vardır.”

‘TEKLİFİ İYİ İRDELEMEK GEREKİR’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CNN Türk’te MHP’nin af teklifiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu çok karmaşık bir konu. Çok iyi irdelememiz gerekir. Hiçbir hesap içerisinde olmadan, toplumu nasıl etkiler, suçla mücadeleyi nasıl etkiler, yargılamayı nasıl etkiler, adalet algısını nasıl etkiler, bu alanları dikkate almak suretiyle hasbi olarak bu konuyu irdelemeliyiz. Cumhurbaşkanı döndüğünde daha somut şekilde ele
alacağız. En önemli çalışmayı Adalet Bakanlığı yapacak.” 

‘KAPSAMI EKSİK VE SORUNLU’

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP’nin af teklifi konusunda şunları söyledi: “Sahte delil üretme, izinsiz dinleme gibi uygulamalara maruz kalan gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi olduğunda bunu görmezlikten geleceğiz ama evrak sahteciliği ya da başka suçlar olduğunda çözüm arayacağız. İkircikli bir yaklaşım var. Kapsamını son derece eksik ve sorunlu görüyoruz ama ortada bir sorun olduğu ve siyasetin bunu çözme konusunda da yapıcı hareket edeceğimizi ifade ediyoruz.”

‘DEVLETİN AFFETME YETKİSİ YOK’

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP’nin af teklifi için, “Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir. Genel olan, şahısları doğrudan doğruya ilgilendirmeyen suçları affedebilir. Vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçları devletin affetme hakkı da yetkisi de yoktur” dedi. Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında, BBP’nin idam teklifine ilişkin de, “Şu anda idam konusunun Türkiye’nin gündeminde olup olmamasının kimseye bir faydası yok” diye konuştu.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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