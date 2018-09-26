AK Parti teklifi inceliyor: 173 suç af kapsamında

ÜÇ KRİTER VURGUSU

Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerinde yaklaşık 250 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. MHP’nin af teklifinin, 162 bin 989 tutuklu ve hükümlüyü ayrıca torbacılık, hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu satıcılığı, zimmet, rüşvet, ihaleye fesat, irtikap, suç delillerini yok etme, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, inşaat ve yıkımla ilgili suçlar, çevrenin kirletilmesi, içecek-yiyeceklere zehir katma, bozulmuş gıda-ilaç ticareti, sağlığı tehlikeye sokacak ilaç yapma-satma gibi 173 ayrı suçu kapsadığı saptandı. AK Parti açısından diğer önemli sorunun, bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’ne yapılan itirazlarla genel affa dönüşmesi ve ‘Rahşan Affı’nda gündeme gelen sorunların yeniden yaşanması olduğu belirtiliyor. Hukukçu siyasetçilere göre, bu metnin adı ne olursa olsun, ‘af’ olarak işlem görecek. Hukukçu AK Partililer, afla ilgili üç kritere dikkat çekiyor: “Eğer bir düzenleme geçiciyse, müdahaleyi yargı değil yasama organı yapıyorsa, düzenleme işlenmiş suçları da kapsıyorsa bunun adı aftır. ‘Erteleme, indirim, şartlı salıverme’ gibi ifadeler bunun af olduğu gerçeğini değiştirmez.”

‘RAHŞAN AFFI’ TRAVMASI

Kulislerdeki değerlendirmeler şöyle: “Bir suça öngörülen ceza bellidir. Yargının buna ilişkin verdiği hüküm somutlamadır. Yasamanın müdahalesi ise aftır. Anayasa’nın 87. maddesine göre, bu üç kriteri taşıyan her düzenleme af muamelesi görür. Kanunun ilgili maddesini değiştirmek ve ceza oranlarını yeniden belirlemek tabii ki yasamanın ve iktidarın hakkıdır. Ancak bunun işlenmiş suçları kapsaması ve süreli uygulanması bunu af yapar. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nin Rahşan Ecevit affında olduğu gibi alacağı bir genişletme kararıyla toplumda yeni bir travma yaşanma olasılığı vardır.”

‘TEKLİFİ İYİ İRDELEMEK GEREKİR’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CNN Türk’te MHP’nin af teklifiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu çok karmaşık bir konu. Çok iyi irdelememiz gerekir. Hiçbir hesap içerisinde olmadan, toplumu nasıl etkiler, suçla mücadeleyi nasıl etkiler, yargılamayı nasıl etkiler, adalet algısını nasıl etkiler, bu alanları dikkate almak suretiyle hasbi olarak bu konuyu irdelemeliyiz. Cumhurbaşkanı döndüğünde daha somut şekilde ele

alacağız. En önemli çalışmayı Adalet Bakanlığı yapacak.”

‘KAPSAMI EKSİK VE SORUNLU’

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP’nin af teklifi konusunda şunları söyledi: “Sahte delil üretme, izinsiz dinleme gibi uygulamalara maruz kalan gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasetçi olduğunda bunu görmezlikten geleceğiz ama evrak sahteciliği ya da başka suçlar olduğunda çözüm arayacağız. İkircikli bir yaklaşım var. Kapsamını son derece eksik ve sorunlu görüyoruz ama ortada bir sorun olduğu ve siyasetin bunu çözme konusunda da yapıcı hareket edeceğimizi ifade ediyoruz.”





‘DEVLETİN AFFETME YETKİSİ YOK’

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP’nin af teklifi için, “Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir. Genel olan, şahısları doğrudan doğruya ilgilendirmeyen suçları affedebilir. Vatandaşın vatandaşa karşı işlediği suçları devletin affetme hakkı da yetkisi de yoktur” dedi. Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında, BBP’nin idam teklifine ilişkin de, “Şu anda idam konusunun Türkiye’nin gündeminde olup olmamasının kimseye bir faydası yok” diye konuştu.