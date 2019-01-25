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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.01.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

AK Parti Seyhan adayı Yeni, bacağından bıçaklandı

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Adana'da, AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği eski il başkanı Avukat Fikret Yeni, seçim çalışması için gittiği kebapçıda uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi.

Partililerle birlikte seçim çalışması yapan AK Parti'nin merkez Seyhan ilçe belediye başkan adayı Fikret Yeni, burada Murat A. ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Murat A., Yeni'yi bacağından bıçakladı. İkinci kez hamle yapan saldırganı partililer engelledi. Çıkan arbededen faydalanan Murat A., olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı belediye başkan adayı Yeni'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Fikret Yeni'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayımız Avukat Fikret Yeni’ye, akşam saatlerinde Seyhan ilçe teşkilatının düzenlediği yemekli toplantıya katılmak için gittiği restoranda bıçaklı saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda hafif şekilde yaralanan Av. Fikret Yeni, Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, herhangi hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

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