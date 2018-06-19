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    AK Parti Milletvekili adayı Öçal trafik kazası geçirdi

    İHA
    19.06.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:

    Adalet ve Kalınma Partisi’nden (AK Parti) Kahramanmaraş 6. sıra Milletvekili Adayı Habibe Öçal, bir program dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandı.

    Seçim çalışmaları kapsamında il genelinde yapılan programlara eşlik eden AK Parti Milletvekili Adayı Habibe Öçal’ın içerisinde bulunduğu otomobil, halk otobüsü ile çarpışması sonucu kaza yaptı. Kazada çarpmanın etkisiyle Habibe Öçal ile beraberindeki 2 kişi hafif yaralandı. 

    Yaralılar kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anında Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habibe Öçal’ın bulunduğu hastaneye geçerek son durum hakkında bilgi aldı.

     

    Etiketler: Trafik kazası , son dakika , haberler
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